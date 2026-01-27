26일 해양·항만산업 기업지원 간담회도 개최

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)와 부산기술창업투자원은 26일 부산항만공사 본사에서 해양·항만분야 기술창업 활성화와 유망 기술창업기업 육성을 위한 업무협약(MOU) 체결식 및 창업기업 간담회를 개최했다고 밝혔다.

부산항만공사는 지난 2022년 부산항의 해운항만 특화 창업 지원플랫폼인 ‘1876 BUSAN’을 개소해 창업기업들의 비즈니스 모델 개발 및 사업기획, 경영컨설팅, 국내외 판로개척 등을 지원해 오고 있다. 부산기술창업투자원은 기술창업 지원과 벤처투자 활성화를 전담하는 전문기관으로 창업 지원 원스톱 체계 구축, 투자연계, 지역 창업 생태계 활성화 등을 통해 지역 기반 스타트업의 성장을 지원하고 있다.

이번 협약을 양 기관은 해양·항만 산업을 중심으로 한 기술창업 생태계 조성을 목표로 ▷창업기업 발굴 및 육성 ▷기술 실증 및 사업화 연계 ▷투자유치 지원 ▷국내외 네트워크 강화 ▷공동 창업지원 프로그램 연계 운영 등 공동 지원 체계 구축을 위해 상호 협력키로 했다.

부산항만공사는 항만 인프라와 현장 실증 환경을 기반으로 공공 테스트베드를 지원하고, 부산기술창업투자원은 지역 창업기업 발굴과 투자연계를 담당함으로써 기술 실증부터 사업화·투자유치까지 이어지는 실질적인 지원 모델을 구축할 계획이다.

이날 협약식과 함께 양 기관이 육성 중인 해양·항만 및 친환경·AI 기반 기술창업기업을 대상으로 간담회를 개최해 기술 실증, 사업 연계, 투자유치 방안 등 현장의 애로사항들과 발전 방향에 대해서도 의견을 나눴다.

부산항만공사 송상근 사장은 “이번 협약을 통해 항만·해양 분야 창업기업들이 기술 실증과 사업화 단계로 도약할 수 있는 기반을 마련했다”며 “앞으로도 부산기술창업투자원과의 협력을 통해 창업기업들을 위한 지속적이고 체계적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.