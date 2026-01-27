트럼프 “韓 자동차·상호관세 15→25% 인상”

[헤럴드경제=양영경 기자] 재정경제부는 27일 대미투자법과 관련해 “현재 미국 측의 의중을 파악하고 있다”며 “앞으로 한국 국회의 법안 논의 상황을 미국 측에 설명해 나가는 등 미국 정부와 소통할 것”이라고 밝혔다.

재경부는 이날 언론에 배포한 메시지에서 “당초 이날 오후 부총리와 국회 재정경제위원장 간 면담 등을 통해 해당 특별법안에 대한 국회의 협조를 요청할 계획이었다”고 설명했다. 이어 “이를 포함해 앞으로도 국회와 적극적으로 협의해 나가겠다”고 강조했다.

대미투자법은 한미 관세 협상의 후속 조치로 ▷전략적 투자 추진 체계 및 절차 마련 ▷한미전략투자기금 설치 ▷한미전략투자공사의 한시적 설립 등의 내용을 담고 있다. 해당 법안은 지난해 11월 여당 주도로 국회에 발의됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) 오후 5시께 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)인 트루스소셜에 글을 올려 한국에 부과하는 자동차 등의 품목관세와 상호관세를 “15%에서 25%로 인상한다”고 밝혔다. 그 이유로는 “한국 입법부가 우리의 역사적인 무역 합의를 입법화하지 않았기 때문”이라고 말했다.