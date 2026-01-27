[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회(회장 김기문)는 27일 대전 호텔ICC 크리스탈볼룸에서 충청권 중소기업인을 비롯해 경제계·정부·국회·지자체 주요 인사 500여 명이 참석한 가운데 ‘2026 충청권 중소기업인 신년인사회’를 개최했다고 밝혔다.

중소기업인 신년인사회는 매년 권역별로 열리는 행사로, 정부와 지자체, 중소기업계 인사들이 한자리에 모여 새해 결의를 다지고 중소기업인의 사기를 진작하는 자리다. 올해는 영남권과 호남권에 이어 충청권 행사를 끝으로 권역별 신년인사회를 마무리했다.

이날 행사에는 충청권 광역단체장이 모두 참석해 지역 중소기업에 대한 관심과 지원 의지를 나타냈다. 이장우 대전광역시장, 최민호 세종특별자치시장, 김영환 충청북도지사, 김태흠 충청남도지사가 참석해 중소기업인들을 격려했다.

국회와 정당에서는 장철민 국회의원, 장종태 국회의원, 이은권 국민의힘 대전시당위원장이 참석했으며, 정부와 지자체에서는 조원휘 대전광역시의회 의장, 설동호 대전광역시 교육감, 노진상 충북지방중소벤처기업청장, 김윤우 충남지방중소벤처기업청장, 최병수 대전지방조달청장 등이 자리를 함께했다.

김기문 회장은 신년사를 통해 “행정의 중심이자 과학기술의 핵심 거점인 충청권이 지방 주도 성장의 발원지가 되길 기대한다”며 “대한민국이 세계 5위 수출국으로 도약한 성과는 대기업과 부품을 공급하는 중소기업이 함께 만든 결과인 만큼, 그 결실을 나누는 모두의 성장이 이뤄질 수 있도록 정부와 국회, 지자체가 힘을 모아달라”고 말했다.

이어 중소기업인이 선정한 올해의 사자성어로 자강불식을 소개하며 “중소기업도 스스로를 강하게 하고 쉬지 않고 달리겠다는 각오로 어려운 경제 여건을 돌파해 나가겠다”고 강조했다.

행사는 중소기업의 희망과 도전을 담은 영상 상영을 시작으로, 참석 내빈들이 새해 희망을 상징하는 떡케이크를 커팅하고 덕담을 나누는 세리머니를 끝으로 마무리됐다.