“캐나다 체류 김정관 장관 급파…러트닉 장관 만나 협의”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 27일 도널드 트럼프 미국 대통령이 우리나라에 대한 자동차 관세를 25%로 인상한다고 발표한 것과 관련해 “미국 정부로부터 공식적인 통보나 세부 내용에 대한 설명은 아직 없는 상황”이라고 밝혔다.

청와대 대변인실은 이날 공지를 통해 “트럼프 대통령은 트루스 소셜에 한국 국회의 대미 전략투자특별법 상정 지연을 이유로 자동차 품목관세와 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다고 게시했다”면서 이같이 전했다.

청와대는 이어 “오늘(27일) 오전 김용범 정책실장 주재로 관계부처가 참여하는 대책회의를 개최할 예정”이라고 했다.

또한 김정관 산업통상부 장관도 미국으로 급파된다. 청와대는 “현재 캐나다에 체류 중인 김 장관도 조속히 미국을 방문해 하워드 러트닉 상무장관과 관련 내용을 협의할 계획”이라고 설명했다.

앞서 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 “한국 입법부가 한국과 미국과의 합의를 지키지 않고 있다”고 주장하고 “이에 따라 난 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세(국가별 관세)를 15%에서 25%로 인상한다”고 밝혔다.

이어 트럼프 대통령은 “이재명 대통령과 난 2025년 7월 30일에 양국을 위한 위대한 합의를 했으며, 내가 2025년 10월 29일 한국에 있을 때 그런 조건을 재확인했다. 왜 한국 입법부는 합의를 승인하지 않았는가”라고 했다.

하지만 이미 한미 양국은 관세 인하 조치를 소급 적용하기로 약속하고 관련 조치를 이행한 바 있다. 여당인 더불어민주당이 작년 11월 26일 국회에 대미투자특별법을 발의했고, 미국도 작년 12월 4일 관보 게재와 함께 한국산 자동차 관세를 15%로 소급 인하했다.