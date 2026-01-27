산업부, 토론토서 ‘한-캐나다 산업협력 포럼’ 철강, 방산, 우주, AI, 희토류 등 기업 간 MOU 6건 韓 단순 수출 넘어 ‘현지 산업 생태계’ 구축 제안

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라가 총 60조원 규모의 ‘순찰 잠수함 프로젝트’(CPSP)를 수주하기 위해 캐나다와 철강, 방산, 우주, 인공지능(AI), 핵심광물 등 5대 첨단 분야에서 포괄적 산업 협력체계를 구축키로 했다. 단순한 기업 간 기술 제휴를 넘어 캐나다 산업계에 제공할 수 있는 ‘상생 패키지’를 제시했다는 평가다.

산업통상부는 26일 오전 11시(현지시간) 캐나다 토론토 파크 하얏트 호텔에서 ‘한-캐나다 산업협력 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

캐나다 정부가 잠수함 사업자 선정에서 ‘절충교역’을 핵심 평가 요소로 두는 상황에서 우리 정부와 기업의 산업 협력 의지를 입증하기 위해 마련된 행사다. 절충교역은 해외 무기나 장비 도입 시 계약상대방으로부터 기술이전이나 부품 제작 수출 등 반대급부를 받는 교역 방식을 말한다.

포럼 1부에서는 캐나다가 절충교역으로 가장 원하는 자동차 관련 산업을 주제로 ‘한-캐나다 자동차 산업협력 포럼’이 진행됐다.

이 자리에는 한국과 캐나다의 주요 자동차 기업인들을 비롯해 강훈식 대통령 비서실장, 김정관 산업부 장관, 이용철 방위사업청장 등이 참석했다. 필립 제닝스 혁신과학경제개발부 차관, 빅터 피델리 온타리오주 경제개발부 장관 등 캐나다 연방정부와 주정부에서도 참석했다.

포럼에서는 양국 간 친환경차, 자율주행차 등 미래 모빌리티 분야 협력을 강화하기 위한 다양한 방안이 논의됐다.

김 장관은 “자동차 산업은 양국을 관통하는 핵심 기간산업으로, 양국 자동차 업계가 함께 기회를 모색하고 성장할 수 있도록 돕겠다”고 강조했다.

특히 한·캐나다 주요 인사 임석 하에 핵심 산업 분야에서 ▷ (철강) 한화오션-Algoma Steel ▷ (저궤도 위성) 한화시스템-Telesat, 한화시스템-MDA ▷ (AI) 한화오션-한화시스템-Cohere ▷ (첨단센서) 한화시스템-PVLabs ▷ (희토류 개발) 포스코인터내셔널-Torngat Metals 등 양국 기업 간 총 6건의 업무협약(MOU)이 체결됐다.

기업 간 MOU 체결로 철강, 방산, 우주, AI, 희토류 등 첨단·전략산업 전반에 캐나다가 보유한 원천 기술 및 자원과 우리나라의 독보적인 공정 기술과 제조 실행력을 결합하는 구조다. 캐나다 정부가 국방 및 첨단 산업 도입 시 중시하는 ‘산업기술혜택(ITB)’ 요건을 충족하는 동시에, 캐나다 내 고부가가치 산업 생태계를 조성하는 주안점을 뒀다.

2부에서는 한국경제인협회와 캐나다 기업연합회가 주최하는 제3차 ‘한-캐 CEO 대화’가 개최됐다. 상호 협력을 추진 중이거나 계획 중인 한국의 12개 기업, 캐나다 9개 기업 CEO급이 참석해 첨단·전략산업 분야에서 양국 간 경제협력 전망에 대한 견해를 나눴다.

김 장관은 “우리 기업들은 이미 캐나다를 신뢰할 수 있는 핵심 파트너로 인식하고 있으며, 양국 간 협력 확대가 공급망 안정성 강화, 상호 일자리 창출 및 글로벌 경쟁력 제고에 중요한 발판이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.