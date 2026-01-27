○…동계 올림픽 때마다 골칫덩이이자 위기감을 높이고 있는 기후변화가 이번 대회 준비 과정에서도 영향을 미치며 개최지에선 홍역을 치렀다.

지난해 말까지만 해도 프리스타일 스키·스노보드 경기가 열렸던 이탈리아 알프스산맥의 작은 마을 리비뇨에 눈 부족(?) 문제로 알파인 스키 경기 개최에 차질이 생길 가능성이 커졌기 때문이다. 기후 변화로 겨울 기온이 예년보다 높아지면서 자연 강설이 부족한 데다 계곡 건너편 보르미오에서의 인공 눈 제작 역시 쉽지 않은 상황이다. 낮에는 기온이 너무 높아 제설이 불가능해 밤에만 제한적으로 인공 눈을 생산하는 상황이 이어졌다.

다행히 이달 초 이탈리아 알프스 지역 기온이 하락했고 눈이 내리기 시작하면서 상황은 반전됐다. 인공 눈 생산 및 자연 적설에 필요한 조건이 갖춰지며 준비 일정도 정상 궤도에 올랐다. 로이터통신은 “올림픽 개막을 앞두고 불확실했던 준비 일정이 안정되고 있다”면서 “기온이 내려가면서 코르티나담페초와 리비뇨 등지의 경기장과 관련 인프라 공사가 다시 활기를 띠고 있다”고 전했다.

그러나 당장의 운영상 문제를 넘어 비용 상승과 기후 변화, 올림픽 인프라의 장기적 지속 가능성 등 동계 스포츠가 직면한 구조적 문제는 여전히 해결되지 않고 있다. 이와 관련 다니엘 스콧 캐나다 워털루대학교 교수와 로버트 슈타이거 오스트리아 인스브루크대학교 부교수는 동계스포츠 대회를 개최할 수 있는 인프라를 갖춘 산악지역 93곳 가운데 2050년대 동계올림픽을 개최하기 충분한 적설량과 낮은 기온을 갖춘 지역은 52곳에 불과하다는 연구 결과를 발표했다.

국제올림픽위원회(IOC)는 동계올림픽 후보지를 선정할 때 기존 경기장을 80% 이상 보유한 지역을 우선시하고 있다. 그런 점에서 개최 후보지는 더욱 줄어들 수밖에 없다는 우려가 나온다.

○…개회식 무대는 세계적인 아티스트의 경연장이 된다. IOC는 이번 개회식 역시 이탈리아 문화와 세계 대중예술의 조화를 보여주는 무대가 될 것이라고 밝혔다.

IOC가 지난 11일 공개한 공연자 명단에는 우선 미국의 세계적인 팝스타 머라이어 캐리가 있다. 그래미상 5회 수상자이자 2억 장 이상의 음반 판매고를 기록한 그는 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want For Christmas Is You)’, ‘위 빌롱 투게더(We Belong Together)’ 등 수많은 히트곡을 냈다.

세계적인 테너 안드레아 보첼리도 토리노 2006 폐회식에 이어 다시 올해 올림픽 무대에 오른다. 9000만 장 이상의 음반 판매 기록을 가진 그는 셀린 디옹, 에드 시런, 아리아나 그란데 등 다양한 글로벌 아티스트들과 협업해 왔다.

이탈리아 배우 피에르프란체스코 파비노도 개회식 무대에 오른다. ‘엔젤스 앤 데몬스’(2009), ‘월드 워 Z’(2013) 등으로 잘 알려진 그는 바이올리니스트 조반니 차논과 함께 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

1993년 산레모 가요제 우승을 계기로 세계적인 가수로 성장한 라우라 파우시니 역시 개회식에 참여한다. 그는 이탈리아 여성 가수 최초로 그래미상을 수상했으며 라틴 그래미상, 월드 뮤직 어워드, 골든 글로브 등 화려한 수상 경력을 보유하고 있다. 영화 ‘라 비타 다반티 아 세(La vita davanti a sé)’ 삽입곡 ‘이오 시(Io Sì)’로 아카데미상 후보에도 오른 바 있다.

○…동아시아 동계 스포츠 맹주 자리를 놓고 한국, 중국과 다투는 일본이 잇단 돌발 악재로 울상을 짓고 있다.

1992년 프랑스 알베르빌 동계 올림픽 이후부터 한국에 메달 순위에서 밀리던 일본은 자국 개최인 1998년 나가노 대회에서만 한국보다 높은 성적을 거뒀을 뿐이었다. 하지만 직전 대회인 2022년 베이징 대회에서는 그런 흐름을 반전시키며 금메달 3개, 은메달 7개, 동메달 8개로, 금·은·동 각각 2, 5, 2개에 머문 한국을 크게 앞지른 성적을 냈다.

이번 대회에선 행정 실수로 봅슬레이 선수들이 아예 출전하지 못하는 상황이 벌어졌다. 일본 봅슬레이·루지·스켈레톤 연맹 경기위원회는 지난 13일 올림픽 출전 기준에 대한 해석 오류로 봅슬레이 남자 2인승이 밀라노·코르티나 올림픽 예선을 통과할 수 없게 됐다고 공식 발표했다.

IBSF(국제봅슬레이스켈레톤연맹)는 이번 올림픽 예선부터 남자 2인승 단독 성적이 아닌, 남자 4인승에도 출전해 파일럿 포인트를 합산하는 ‘컴바인드 포인트’ 방식을 채택했다. 그러나 연맹 경기위원회가 해당 조건을 잘못 해석하면서 남자 4인승 경기를 아예 치르지 않아 2인 선수들도 출전의 길이 막혀 버렸다.

스노보드 하프파이프에서 베이징에 이어 올림픽 2연패를 노리던 일본의 슈퍼스타 히라노 아유무(27)가 지난 17일 크게 다치기도 했다. 스위스 락스에서 열린 FIS(국제스키스노보드연맹) 월드컵 하프파이프 결승전 1회전에서 그는 바닥에 고꾸라지며 2회전을 기권하고 바로 귀국해 다발성 골절 진단을 받았다.

부기와 통증이 가라앉는 대로 계적으로 연습을 재개해 동계올림픽 일본 대표팀에 합류할 방침이라고는 하지만, 골절상을 입은 지 한 달도 채 안 되는 시점이라 설령 경기에 나서더라도 제 기량을 내기는 어려울 것으로 관측된다.

중의원 해산으로 내달 8일 갑작스럽게 중의원 선거 일정이 잡히면서 당일 오후 9시 열리는 올림픽 스노보드 남녀 평행 대회전 결승전이 생중계되지 못하고 선거방송으로 전환될 가능성도 제기된다.

○…IOC가 미국발 국제 정세와 얽혀 유럽 일각에서 제기되는 미국의 올림픽 출전 제재 요구와 미국이 개최하는 2028 LA 하계 올림픽 보이콧 움직임과 관련해 직접적인 언급을 피하고 있다.

커스티 코번트리 IOC 위원장은 지난 22일 “정치 사안에 논평하는 것은 우리의 권한이 아니다. IOC의 목표는 모든 국가올림픽위원회가 올림픽에 출전할 수 있도록 하는 것”이라고 말했다.

최근 미국의 글로벌 관세 압박, 그린란드 병합 주장, 베네수엘라 군사 작전 등으로 국제 정세가 흔들리자 유럽 일부 국가에서는 미국을 올림픽과 월드컵에서 배제해야 한다는 주장까지 나왔다. 러시아와 벨라루스가 우크라이나 침공 이후 제재를 받은 전례를 근거로 들었다.

그러나 코번트리 IOC 위원장은 미국의 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 참가 문제에 대해 언급을 하지 않았다. 대신 JD 밴스 미국 부통령과 대회 현장에서 만남을 기대한다고만 밝혔다. 성공적인 대회 개최에 집중하겠다는 원론적인 답변이었다. 스포츠에서 최대 방송권 시장이자 핵심 스폰서인 미국을 불편하게 만들어서 얻을 게 없어서다.

○…1년 전 미국 여객기 추락사고로 사망한 유명 피겨 스케이팅 부부의 아들이 부모의 뜻을 이어받아 올해 이탈리아 동계올림픽에 출전한다.

미 코네티컷주 심스버리 출신의 막심 나우모프(24)의 부모는 1994년 국제빙상연맹(ISU) 피겨 세계선수권 페어 부문 금메달을 딴 예브게니아 시슈코바와 바딤 나우모프다. 지난해 1월 29일 캔자스주 위치토시에서 미 선수권대회와 훈련캠프를 마치고 돌아가던 중 탑승했던 여객기가 군용 헬기 블랙호크와 충돌해 추락하면서 사망했다.

이 사고로 여객기에 탑승한 승객 60명과 승무원 4명, 헬기에 탄 군인 3명 등 67명 전원 사망했다. 당시 피겨 선수와 코치, 가족 등 20여 명이 타고 있어 피겨계의 참사로 인식됐던 사고다. 김연아도 애도문을 게시한 바 있다.

당시 외신과 국내 언론에서는 바딤과 시슈코바의 아들인 막심 역시 이 여객기에 탑승한 것으로 추측된다고 보도했었다. 하지만 실제로는 탑승하지 않아 생존할 수 있었다.

남자 싱글 부문에 출전하게 될 나우모프는 인터뷰에서 “우리가 해냈다. 이 감정을 말로 표현할 수 없다”며 대표팀 승선 사실을 기뻐했다. 그는 “생각이란 게 없던 5살 때부터 올림픽 생각만 해왔고, 매일 올림픽 이야기를 할 만큼 우리 가족에게 올림픽은 정말 큰 의미가 있다”고 말했다.

○…올림픽 공식 타임키퍼 오메가(OMEGA)는 이번 올림픽에서 신기술을 공개한다.

오메가는 단순한 기록 계측을 넘어, 동계 스포츠의 결정적 순간과 경기의 흐름까지 입체적으로 이해할 수 있는 기술 환경을 구축한다는 계획이다.

특히 피겨스케이팅 분야에선 선수의 스케이트 날의 위치와 각도까지 오메가의 컴퓨터 비전이 감지할 예정이다. 컴퓨터 비전은 인간의 눈으로는 포착할 수 없는 초정밀 시야를 제공한다. 피겨스케이팅에서 날의 위치는 특정 루틴과 점프의 완성도를 결정하는 중요 요소다.

또 페어 경기에서 개별 선수를 식별하거나, 수행 중인 동작과 점프의 유형을 즉시 감지해 화면에 표시하는 것도 컴퓨터 비전이 할 수 있다.

동작 분석에서도 실시간 점프 높이, 공중 체류 시간, 착지 속도가 포함되며, 모든 데이터는 그래픽 추적과 결합해 선수들의 연기에 대한 심층적인 이해를 제공할 예정이다.

이번 올림픽 피겨스케이팅 종목에서 심판들은 컴퓨터 비전 데이터를 즉시 활용해 최종 점수를 결정하게 된다.

이와 함께 오메가는 이번 올림픽부터 봅슬레이 종목 최초로 각 팀의 결승선 통과 시간을 시각적으로 비교하는 합성 포토 피니시 이미지를 생성한다.

공식 결과는 여전히 광전 셀에서 측정되지만, 오메가의 이미지는 추가적인 타임키핑 도구이자 관중과 해설진이 각 경기를 이해하는 시각적 수단이 될 것으로 기대된다.

이 밖에도 스키점프 선수들의 비행 동작을 포착하고, 스노보드 및 스키 빅에어 점프를 분석하는 등 보는 이들에게 다양한 시각적 데이터를 제공할 예정이다.