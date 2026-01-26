[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 엔하이픈의 새 앨범이 미국 빌보드 앨범 차트에서 톱2까지 올랐다. 벌써 6개 앨범이 연속으로 톱10에 이름을 올렸다.

25일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트 예고 기사에 따르면 엔하이픈의 새 앨범 ‘더 신 : 배니시’(THE SIN : VANISH)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 2위로 데뷔했다. 1위는 에이셉 라키의 ‘돈트 비 덤’(Don‘t Be Dumb)이었다.

이번 성취로 엔하이픈은 이로써 지난 2022년 6위를 차지한 ‘매니페스토 : 데이 1’(MANIFESTO: DAY 1)에 이후 6개 앨범이 연속으로 이 차트 톱10에 이름을 올리게 됐다.

‘빌보드 200’은 미국 전역에서 발매된 실물 음반의 수치를 매기는 차트다. 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛으로 점수를 종합한다.

‘더 신 : 배니시’는 이번 차트 집계 기간 12만2000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 앨범 판매량은 11만3000장으로 이번 주 ‘톱 앨범 세일즈’ 1위를 달성했다. SEA는 9000장이었다.

‘더 신 : 배니시’는 꾸준히 세계관을 이어온 엔하이픈의 뱀파이어 시리즈다. 죄악을 소재로 삼은 ‘더 신’(THE SIN) 시리즈를 연다. 타이틀곡 ‘나이프’를 비롯해 새소년의 소윤이 피처링한 얼터너티브 알앤비(R&B) ‘노 웨이 백’(No Way Back), 다이나믹듀오 개코가 작사에 참여한 팝 장르 ‘빅 걸스 돈트 크라이’(Big Girls Don‘t Cry), 멤버 제이크의 첫 자작곡 ’슬립 타이트‘(Sleep Tight) 등이 수록됐다.

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)은 전주보다 4계단 하락한 9위로 집계됐다.