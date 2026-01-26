와다 쇼타로와 5번째 연장전 끝 승리

[헤럴드경제=조용직 기자] 말레이시아에서 최초로 펼쳐진 2026 KPGA 제1회 JP 라이프스타일 윈터투어(총상금 1억 원, 우승상금 1500만원)에서 에드벤 잉 호크 홍(24·말레이시아)이 연장 끝에 우승을 차지했다.

말레이시아 쿠알라룸푸르 소재 마인스 골프&리조트 챔피언십 코스(파71·6,780야드)에서 열린 이번 대회 25일 첫 날 호크 홍은 5언더파 66타로 단독 선두 와다 쇼타로와 1타차 공동 2위에 자리했다. 26일 대회 최종일 호크 홍은 버디 7개, 보기 3개를 묶어 이날만 4타를 줄이며 최종합계 9언더파 133타로 장희민(24·DB손해보험), 와다 쇼타로(30·일본)와 동타를 이뤄 연장전에 돌입했다. ​

18번홀(파4)에서 열린 첫 번째 연장 승부에서 장희민이 보기를 범한 사이 와다 쇼타로와 에드벤 잉 호크 홍이 파로 막아 두 선수 간 두 번째 연장전이 펼쳐졌다. 동일한 홀] 다섯 번째 연장전에서 와다가 파를 기록한 사이 에드벤 잉 호크 홍이 버디를 잡아내며 마침내 우승컵을 들어올렸다.

경기 후 호크 홍은 “대회 기간 동안 날씨가 굉장히 더웠고 다섯 번의 연장전을 거치며 많이 지쳤다. 체력적으로 힘든 순간도 많았지만 말레이시아에서 처음으로 열린 KPGA 윈터투어의 첫 번째 우승자가 되어 정말 기쁘다”는 소감을 밝혔다.

호크 홍과 연장전에서 패한 와다와 장희민이 공동 2위에 오른 데에 이어 고태완(34)이 최종합계 6언더파 136타로 4위에 자리했고 샤리푸딘 아리핀(35.말레이시아)이 최종합계 5언더파 137타로 5위에 머물렀다.