[헤럴드경제=김유진 기자] 일론 머스크가 이끄는 SpaceX의 기업공개(IPO) 준비 논의가 외신을 통해 구체화되면서, 국내에서는 비상장 지분을 보유한 증권사와 스페이스X 상장을 전제로 한 우주항공 테마 상장지수펀드(ETF)가 주목받고 있다.

국내 투자자는 미국 IPO 공모 참여가 실질적으로 불가해 상장 이후 종목 매수나 편입 ETF·관련 국내주를 통한 간접 투자로 접근하는 경우가 일반적이다.

22일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 스페이스X는 최근 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, JP모건체이스, 모건스탠리 등 월가 대형 투자은행들과 IPO 추진을 전제로 한 논의를 진행했다. FT는 사안에 정통한 소식통을 인용해 스페이스X가 올해 상장을 목표로 주간사 선정을 포함한 준비 절차를 검토 중이라고 전했다. 올 하반기 상장을 목표로 증권신고서 제출 이전 단계에서 주간사 구성을 위한 사전협의 국면에 들어간 것이다.

스페이스X는 지난해 12월 비상장 주식 거래 과정에서 기업가치 8000억달러(약 1175조원)를 기준으로 지분 매각을 논의한 것으로 알려졌다. 이는 기존에 거론되던 약 4000억달러 대비 두 배 수준이다. FT는 이번 IPO가 수백억달러 규모의 자금 조달로 이어질 가능성이 있으며, 2019년 사우디아라비아 아람코의 290억달러 IPO를 넘어설 수 있다는 관측도 전했다.

상장 예정 시점은 올 하반기지만 역대급 IPO를 앞두고 투심과 자금은 이미 움직이고 있다. 국내 투자자의 경우 미국 IPO 공모 참여에 제약이 있는 만큼, 스페이스X 상장 이후 개별 종목을 매수하거나 상장 후 편입을 전제로 한 ETF, 관련 국내 종목을 통해 간접적으로 접근하는 방식이 일반적이다.

미래에셋증권은 스페이스X 비상장 지분을 보유한 재무적 투자자다. 최근 코스피 5000포인트 돌파로 증권업종 전반이 강세를 보이는 가운데, 이날 스페이스X 상장 논의까지 구체화되면서 같은 날 주가가 장중 17% 넘게 급등했다.

미래에셋그룹은 2022~2023년 스페이스X에 약 2억7800만달러(약 4100억원)를 투자했다. 미래에셋증권은 이 가운데 절반가량인 2000억원 이상을 부담한 재무적 투자자(LP)로, 스페이스X 비상장 지분을 보유하고 있다. 상장이 이뤄질 경우 그동안 추정치로 평가되던 해당 지분이 주가를 기준으로 다시 평가돼 보유 자산의 가치가 구체화 된다.

스페이스X 상장시 편입을 예고한 ETF에도 꾸준히 자금이 유입되고 있다. 스페이스X가 상장할 경우 즉시 편입을 예고한 상품도 이미 존재한다. 하나자산운용이 지난해 11월 25일 상장한 ‘1Q 미국우주항공테크 ETF’다.

해당 상품은 순자산 2000억원을 달성한 뒤 4영업일 만에 3000억원을 돌파했다. 해당 ETF는 로켓랩과 조비에비에이션을 각각 약 16% 비중으로 편입하고 있으며, 팔란티어, GE에어로스페이스, AST 스페이스모바일, 아처에비에이션 등 미국 우주·항공 테크 기업에 투자하는 구조다. 운용사는 스페이스X가 상장할 경우 해당 ETF에 즉시 편입할 계획이라고 밝힌 바 있다.

스페이스X를 중심으로 한 글로벌 우주산업 확장 과정에서 직접 납품 또는 기술적 연계 가능성이 거론되는 국내 기업에 투자하는 것도 방법이다. 관련 ETF로 거론되는 ‘PLUS 우주항공&UAM ETF’는 국내 우주항공 밸류체인에 해당하는 쎄트렉아이(13.4%), 인텔리안테크(8.9%), 에이치브이엠(7.75%), 한국항공우주(10.1%), 한화시스템(9.8%), 한화에어로스페이스(8.4%) 등을 편입했다.