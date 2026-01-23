통신사 인증 솔루션 ‘SurPASS’, ‘셀카인증’ 적용

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크가 보이스피싱 등 비대면 금융사기로부터 고객 자산을 보호하기 위해 ‘AI’와 ‘통신사 인증 솔루션’을 활용해 금융범죄 예방 기술을 강화한다고 23일 밝혔다.

카카오뱅크는 보이스피싱 대응 고도화를 위해 통신사 인증 솔루션 ‘SurPASS’와 ‘셀카인증’을 적용했다.

‘SurPASS’는 비대면 금융사기 예방 강화를 위해 개발된 통신사 인증 솔루션이다. 이동통신사와 코리아크레딧뷰로(KCB) 간 제휴를 통해 제공되며, 금융사의 FDS가 해당 거래가 명의도용을 통한 금융거래인지, 보이스피싱에 연루된 금융거래인지를 판단하는 데 도움을 준다. 보이스피싱 가능성이 높은 고객 거래에 FDS(이상거래탐지시스템)를 적용하고, 이상 징후가 확인될 경우 정상 거래 여부를 추가로 확인하는 방식으로 범죄를 사전 차단한다.

예를 들어 특정 개인이 여러 회선을 개통해 사용하거나, 한 휴대폰에서 유심이 반복적으로 교체되는 등 위험 신호가 확인되면 카카오뱅크의 FDS가 작동해 거래의 이상 여부를 정밀 점검한다. FDS는 24시간 모니터링을 통해 비정상적인 거래 행위를 실시간으로 감지하는 기술이다.

통신사 AI를 활용한 ‘AI 보이스피싱 피해탐지’ 기술도 함께 적용된다. ‘AI 보이스피싱 피해탐지’는 고객의 통화패턴을 통신사 AI가 분석해 보이스피싱 위험등급을 산출하는 서비스로, 위험등급이 높게 판단된 고객이 카카오뱅크를 이용할 경우 보이스피싱 FDS가 정상 거래 여부를 추가로 검토하게 된다.

‘셀카인증’도 FDS에도 도입했다. 고객이 촬영한 셀카를 AI가 신분증과 비교해 본인 여부를 확인하는 방식으로, 계좌개설 및 OTP 이용 등에 적용돼 다양한 금융 서비스의 안전성을 강화했다. 기존엔 상담원이 직접 영상통화를 진행해야 했으나, ‘셀카인증’으로 더 많은 사고를 신속하게 예방할 수 있게 됐다.

카카오뱅크는 지난 한 해 동안 FDS 등 보이스피싱 피해 예방 시스템을 통해 약 385억원의 고객 자산을 보호했다. ‘휴대폰 명의도용 방지 서비스’ 이용자 수는 연간 450만명에 달했다.

보이스피싱 예방 교육도 진행했다. 자립준비청년과 고령자 등 금융취약계층을 대상으로 현장 교육을 진행하고, ‘코인 구매대행’, ‘고수익 해외 취업 알바’ 등 최신 사기 유형을 알리는 콘텐츠를 정기 운영했다. 특히 보이스피싱 예방 수칙에 대한 피로감을 고려해 ‘쎄믈리에 테스트’, ‘편의점 알바를 탈출하고 싶어!’와 같은 게임형 콘텐츠를 제공했다.

카카오뱅크는 “보이스피싱 예방에도 AI를 적극 활용해 FDS를 한층 강화했다”며 “앞으로도 고객이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 금융 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 전했다.