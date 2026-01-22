한화그룹 투자 일정 맞춰 자금 집행 실물경제 자금 공급 속도 빨라질 듯

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 22일 한화그룹과 첨단전략산업 생태계 구축을 위한 금융지원 협약을 체결했다고 밝혔다.

양사는 국가 미래 먹거리인 방산·우주항공 등 첨단전략산업을 중심으로 ▷시설투자 ▷수출입 금융 ▷해외사업 프로젝트에 대한 금융 협력을 추진하기로 했다.

특히 이번 협약은 한화그룹의 투자 일정에 맞춰 여신 지원 한도를 사전에 설정함으로써 자금 집행의 신속성과 예측 가능성을 높인 것이 특징이다. 이를 통해 금융자금이 적시에 생산적인 분야로 공급돼 실질적인 고부가가치 창출로 이어지는 생산적 금융이 현장에서 구현될 것으로 양사는 기대하고 있다.

우리은행은 이번 협력의 연장선에서 한화그룹 임직원을 대상으로 전문 자산관리 컨설팅 서비스도 제공할 예정이다.

우리은행 관계자는 “기업의 중장기 투자 계획에 맞춰 금융 지원 구조를 선제적으로 설계하는 것이 생산적 금융의 핵심”이라며 “첨단전략산업을 중심으로 실물경제 성장을 뒷받침하는 금융의 역할을 지속해 나가겠다”고 말했다.