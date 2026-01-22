22일, 도청서 ‘교통분야 관계자 상생 간담회’ 교통복지 ‘경남패스’ 고도화, ‘정액패스’추진

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 서민과 교통약자의 발인 대중교통 서비스를 대폭 강화하고 이용객의 경제적 부담을 줄이는 데 정책 역량을 집중한다.

경남도는 22일 오후 도청 대회의실에서 박완수 도지사와 버스·택시 업계 관계자 등이 참석한 가운데 ‘교통분야 관계자 상생 간담회’를 열고 2026년도 교통정책 추진 방향을 논의했다. 이날 간담회는 현장의 애로사항을 청취하고 도민이 체감할 수 있는 맞춤형 교통복지 모델을 공유하기 위해 마련됐다.

박 지사는 “대중교통은 서민과 사회적 약자의 일상과 직결되는 만큼 어느 분야보다 세심한 정책적 배려가 필요하다”며 “현장에서 제기된 의견을 정책에 적극 반영하고, 재정 지원이 시급한 과제는 추경예산을 편성해 신속히 집행하겠다”고 밝혔다.

도는 우선 대중교통 이용 빈도가 높은 도민들을 위해 ‘정액패스’ 도입을 추진한다. K-패스를 기반으로 하는 정액패스는 일반 5만5000원, 청년·어르신 5만원 등 일정 금액 이상을 사용하면 초과분 전액을 환급해 주는 제도다. 이미 안착 단계에 접어든 75세 이상 고령자 및 저소득층 대상 ‘경남패스’와 더불어 도민들의 교통비 부담을 실질적으로 낮출 것으로 기대된다.

광역 이동 수요에 맞춘 환승 체계도 고도화한다. 기존 김해·양산~부산, 진주~사천 구간 외에 거제~부산 등 신규 구간에 광역환승할인을 단계적으로 도입해 도민들의 이동 편의를 넓힐 계획이다.

교통 소외지역을 위한 ‘이동권 사다리’도 보강한다. 오지·벽지 주민들을 위한 ‘브라보 택시’ 운영을 998개 마을로 확대하고, 경남형 수요응답형(DRT) 버스 보급을 늘린다. 교통약자를 위한 특별교통수단과 바우처택시 역시 60대 이상 증차해 이동권 사각지대를 해소한다는 방침이다.

대중교통의 안정적인 운영을 위한 인프라 구축과 안전 관리도 병행한다. 시외버스 비수익 노선 및 인구 감소 지역 노선에 대한 재정 지원을 이어가는 한편, 연내 진주와 양산에 버스 공영차고지를 완공할 예정이다. 양산 북정역 환승센터 착공을 추진하고 사업용 자동차 점검과 운수종사자 교육을 강화해 안전한 교통 환경을 조성하기로 했다.