[헤럴드경제=민성기 기자] 불법 도박사이트에서 2조 1000억원 규모의 양방 베팅 사무실을 운영한 기업형 도박조직이 경찰에 적발됐다.

부산경찰청 형사기동대는 상습도박, 전기통신사업법 위반, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 총책인 40대 남성 A씨 등 23명을 검거해 이중 조직폭력배 2명을 포함한 7명을 구속했다고 22일 밝혔다.

A씨 등은 2022년 4월부터 2025년 9월까지 부산 해운대구 일대 오피스텔에 마련한 사무실을 거점으로 불법 도박사이트에서 도박판을 벌여 36억원의 부당수익을 올린 혐의를 받는다.

해당 기간 판돈은 모두 2조1000억원인 것으로 추산됐다.

이들은 단속을 피해 오피스텔 8곳을 전전하며 20대가 넘는 노트북과 대포폰 45대를 두고 도박사이트에 접속한 뒤 ‘양방 베팅’ 수법으로 도박을 벌였다.

양방 베팅은 ‘플레이어’와 ‘뱅커’ 중 한 곳에 베팅할 수 있는 바카라, ‘홀’과 ‘짝’ 중 하나에 베팅할 수 있는 파워볼 등 게임에서 총 2개 사이트를 이용해 한쪽에선 ‘플레이어’ 또는 ‘홀’에 베팅하고, 다른 사이트에선 ‘뱅커’나 ‘짝’에 베팅하는 방식으로 이뤄진다.

검거된 피의자들은 도박사이트에서 도박자금을 충전하면 충전 금액의 10%를 보너스로 지급한다는 점을 이용해 이기는 쪽에선 베팅금액의 1.95~2배를, 지는 쪽에선 도박사이트 운영자와 공모해 베팅 금액의 1.2%를 받아 이득을 취한 것으로 조사됐다.

종업원이 도박사이트 회원가입과 양방 베팅에 필요한 도박자금, 사무실 임대료, 타인 명의로 개통한 선불 유심칩과 도금 충·환전용 계좌 등을 제공하기도 했다.

공범들은 직접 양방 베팅을 하면서 종업원 관리와 수익금 정산 등 역할을 수행했다. 특히 사무실 운영과 인력 관리를 주도하는 등 조직폭력배 2명이 운영 전반에 관여했고, ‘베팅 기술자’로 동원된 이들 중엔 국가대표 출신 메달리스트도 있었다.

조폭들은 사무실 운영과 인력관리를 맡았고, A씨 지인이던 운동선수는 자동 베팅 프로그램인 매크로를 사용하며 베팅을 전담했다.

경찰은 A씨에 대해 2억7000만원 상당의 기소 전 추징 보전을 마친 데 이어 은닉된 자금을 추적하고 있다.

‘조폭이 연루된 대규모 도박 사무실이 있다’는 첩보를 입수한 경찰은 집중 수사를 통해 이들 일당을 검거했다.

경찰 관계자는 “조폭이 불법 도박을 통해 조직 자금을 확보하고, 전직 국가대표 선수까지 범죄에 가담한 중대 사건”이라며 “필리핀으로 도주한 다른 총책 1명과 도박 사이트 운영조직에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다”고 말했다.