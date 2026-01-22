진에어, 창립 18주년 기념행사 열어 22일 진에어 본사서 진행 에어부산과 에어서울 대표이사 초청

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 서울 강서구 본사에서 창립 18주년 기념행사를 열었다고 22일 밝혔다.

이날 기념식은 임직원이 참석한 가운데 회사의 발자취를 돌아보는 영상 시청을 시작으로 무사고 비행안전 및 모범 직원 표창 수여와 장기근속 시상, 대표이사의 기념사, 축하 케이크 커팅, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

특히 이번 행사에는 에어부산과 에어서울 대표이사를 초청해 진에어의 창립 18주년을 축하하는 시간을 가졌다. 또한 현장에는 직원들이 직접 작성한 축하 메시지가 전시되어 서로를 격려하는 훈훈한 분위기를 자아냈다.

박병률 진에어 대표이사는 기념사에서 “2026년은 항공산업의 지형을 바꿀 통합이라는 역사적인 전환점을 목전에 둔, 그 어느 때보다 중요한 의미를 지닌 한해”라며“통합 LCC 출범을 잘 준비하고 ‘아시아 최고의 LCC’로 도약하기 위한 기반을 다져가야 한다”고 당부했다.

이를 위해 진에어는 올해 한층 강화된 안전 및 IT 보안 역량을 갖춰 고객 신뢰를 높이는 한편, 물리적 결합을 성공적으로 마무리하고 구성원 간의 화학적 결합에 집중할 계획이다. 아울러 하반기로 예정된 A321neo 도입을 통해 기단을 확대하고, 사업 운영 및 오퍼레이션 역량을 배양해 수익성을 확보할 방침이다.

한편, 진에어는 지난해 말 기준 항공기 31대 및 국내외 50여 개 노선을 운영하며 연간 수송객 약 1124만명이라는 역대 최고 기록을 달성했으며, 누적 탑승객 1억 명을 돌파하는 성과를 거뒀다.

안전 투자도 지속 확대하고 있다. 통합 운항 통제 시스템인 ‘OCC 포털’ 구축과 비행 업무 통합 관리 시스템 도입, 에어버스 교육 프로그램 운영 및 민관 협력 객실 안전 교관 훈련 등을 통해 안전 경쟁력을 높였다. 이와 함께 산학 협력을 통해 정비 및 운항 분야 인재를 양성하고 미래 성장을 위한 핵심 인력을 선제적으로 확보하는 데도 주력했다.

아울러 고객 편의를 위해 국내선 신분할인 사전 등록과 애플월렛 모바일 탑승권 서비스 등을 시행했으며 항공업계 최초로 V리그 타이틀 스폰서에 참여하며 고객과의 접점을 넓혔다.

이 외에도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 지역사회와 함께하는 환경 정화 활동 및 나눔 활동, 장애 체험 교육 등 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 병행하고 있다.