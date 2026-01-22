대통령 주재 수석보좌관 회의

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 22일 “대한민국 국민을 가해하면 국내든 국외든 패가망신한다는 점을 확실하게 보여달라”고 참모진에 주문했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 수석보좌관 회의를 주재하고 “캄보디아에서 보이스피싱 범죄에 연루된 조직원들이 우리 정부 구성원들의 노력으로 금명간 국내로 추가 송환된다”면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “초국가 범죄는 개인적 삶을 파괴할 뿐만 아니라 공동체의 신뢰 기반을 훼손하는 것이고 나아가 외교 분쟁까지도 야기하는 아주 악질적이고 위협적인 범죄”라면서 “끝까지 추적해서 그 뿌리를 완전히 뽑아야 될 것”이라고 강조했다.

그러면서 봉욱 민정수석을 통해 대책본부가 민정수석실 산하에 있다는 점을 확인하고 “대한민국 국민을 상대로 범죄행위를 하면 이익은 커녕 더큰 손해를 본다는 점을 확실하게 보여주기 바란다”면서 “외국 정부와의 물샐틈 없는 공조를 바탕으로 범죄수익도 한푼도 빠짐없이 환수해 우리 국민들의 피해도 회복될 수 있도록 최선을 다해주라”고 했다.

강유정 청와대 대변인에 따르면 캄보디아에서 스캠(scam·사기), 인질강도 등 범행을 저지른 한국인 범죄 조직원들이 내일 오 국내로 송환된다. 한국 국민 869명에게 약 486억원을 편취한 혐의를 받는 한국 국적 피의자 73명이 그 대상이다.

이들은 모두 체포영장이 발부된 상태로, 국내에 도착하는 대로 수사기관으로 보내져 조사받게 된다.

코스피 지수 5000을 달성한 이날 이 대통령은 “하루라도 빨리 개혁 가능한 조치들을 해놔야 우리 국민들이 체감하는 변화도 있을 수 있다”면서 “국회 입법도 좀더 속도를 낼 수 있도록 협력을 좀 잘해주라”고도 주문했다.

이 대통령은 “국민의 삶을 개선하기는 커녕 오히려 어떤 개혁 조치가 명분과 대의에 매달려서 고통과 혼란만 가중시킨다면 그것은 개혁이라고 할 수 없다”면서 “국민의 뜻에 따라 국민의 삶을 개선하는 데 더욱 힘을 모아서 박차를 가해 나갔으면 좋겠다”고 강조했다.