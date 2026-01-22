‘응급환자 유형과 중증도에 따른 맞춤형 대응 전략’ 마련

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 응급실 미수용과 환자 이송 지연으로 발생하는 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제를 해소하기 위해 응급환자 유형과 중증도에 따른 맞춤형 대응 전략을 마련하고 다각적인 정책 수단을 병행 추진할 계획이라고 22일 밝혔다.

시는 중증 외상환자에 대한 신속하고 전문적인 치료 역량을 강화하기 위해 지역외상거점병원 지정(2곳)을 추진하는 한편 응급실 체류 및 병원 미수용 사례가 반복돼 온 급성약물중독 환자에 대해서는 ‘급성약물중독 순차진료체계 시스템’을 올해 신규 사업으로 도입한다.

두 사업은 응급환자 즉시 수용이라는 공통된 정책 목표 아래 응급실 뺑뺑이 발생 가능성을 구조적으로 줄이는 데 중점을 두고 있다.

‘응급실 뺑뺑이’ 해소를 위해 시는 지역외상거점병원 지정(2곳)을 추진하며, 이에 대한 보조사업자 선정 공모를 22일부터 2월 5일까지 진행한다. 24시간 외상 응급진료가 가능한 의료기관 중 외상 진료 인력·시설·장비 등 핵심 인프라와 운영 역량을 갖춘 의료기관을 선정해 중증 외상환자 발생 시 적시에 적정 치료가 이루어질 수 있는 ‘부산형 외상응급의료 체계’를 구축할 계획이다.

또 급성약물중독 환자를 대상으로 중증도별 ‘순차진료체계’를 도입했다. 해당 환자군은 중증도 편차가 크고 정신과 진료 연계가 필요한 경우가 많아 병원 미수용과 전원이 잦은 대표적 응급질환군이다. 이에 시는 환자 중증도에 따라 중증치료기관과 경증치료기관으로 구분해 순차 이송·진료체계를 구축했다.

시와 부산응급의료지원단이 총괄하고, 부산소방재난본부와 지역 응급의료기관 9곳이 참여한다. 119구급대의 현장 중증도 분류와 구급상황관리센터의 병원 선정을 통해 이송이 이뤄지며, 응급치료 이후에는 환자 상태에 따라 16개 구·군 정신건강복지센터와 연계한 사후 관리도 지원한다.