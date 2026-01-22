[헤럴드경제=김보영 기자] 인공지능(AI) 확산으로 직업 지형이 빠르게 재편되는 가운데 이에 끄떡없는 업종으로 ‘미용업’이 주목받고 있다. 편의점보다 많은 수에도 불구하고 생존율은 100대 생활 업종 중 1위로 나타났다.

22일 국세청 통계에 따르면 2023년 기준 미용실 1년 생존율은 91.1%, 3년 생존율은 73.4%를 기록했다. 이는 100대 생활 업종 중 신규 사업자 수가 많은 상위 20개 업종 가운데 가장 높은 수치다.

전체 100대 업종의 1년 생존율과 3년 생존율이 각각 77.9%, 53.8%에 불과한 것과 비교하면 월등히 높은 수준이다.

업소 수 역시 압도적이다. 지난해 11월 전국 미용실(미용실+이발소)은 12만 9491곳으로 집계됐다. 편의점(5만 2164곳)의 2배 이상이며, 커피음료점(9만 4215곳)보다 37%가량 많다.

공급 과잉 우려 속에서도 미용업이 높은 생존율을 유지하는 비결로 업계 전문가들은 “AI가 대체 불가능한 영역”이라는 점을 꼽는다.

대전 서구에서 미용실을 운영 중인 한 미용사는 “AI가 아무리 발전해도 사람의 두상이나 모질은 천차만별이라 기계가 따라올 수가 없다”고 말했다.

AI가 아무리 발달해도 사람 손처럼 섬세하게 모발을 다루기는 어렵다는 것이다. 특히 미용업은 숙련되기까지 상당한 시간이 소요되며 판단력과 창의성이 핵심 경쟁력인 점도 대체 불가능한 이유로 꼽힌다.

한 업계 관계자는 “숙련까지 상당한 시간과 노력이 필요해 이 과정에서 꾸준함을 가진 분들만 남는다”고 전했다.

이홍주 숙명여대 소비자경제학과 교수는 업종 특성과 소비자 행동 구조가 결합된 결과라고 분석했다.

이 교수는 “미용업은 유행을 타지 않으면서 정기적으로 소비가 이뤄질 수밖에 없는 생활 서비스”라며 “기술이라는 시장 진입 장벽도 있고 고객들은 만족한 미용실은 쉽게 바꾸지 않는 특성을 보유했다”고 짚었다.

이밖에 1년 생존율 2위, 3위는 각각 펜션·게스트하우스(90.8%), 편의점(90.3%), 3년 생존율 2위, 3위는 펜션·게스트하우스(73.1%) 교습학원(70.1%)으로 나타났다.

반면 통신판매업과 화장품 가게 식료품 가게는 각각 30.2%, 25.8%, 22.7%가 창업 후 1년 내 폐업해 생존율이 가장 낮은 것으로 집계됐다.