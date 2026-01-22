부산시·시교육청·유니세프 한국위원회 등

[헤럴드경제(부산)=황상욱 기자] 부산시는 22일 오후 시청 국제의전실에서 시교육청, 유니세프 한국위원회와 함께 ‘아동·청소년 마음건강 증진을 위한 업무협약’을 체결한다. 이날 협약식에는 박형준 시장, 김석준 시교육감, 조미진 유니세프 한국위원회 사무총장 등 관계자들이 참석한다.

이번 협약은 최근 아동·청소년의 우울·불안 등 마음건강 문제가 심화되는 상황에서 기존의 위기 발생 이후 개입하는 방식에서 벗어나 예방 중심의 마음 건강 지원체계로 방향을 전환하기 위해 마련됐다.

특히 시는 교육청이 학교 안에서 수행하는 정서 지원 교육이 학교 밖 지역사회에서도 빈틈없이 이어질 수 있도록 연결·보완하는 역할을 맡아 학교와 지역이 함께 작동하는 통합적 마음건강 지원체계를 단계적으로 구축해 나갈 계획이다.

협약에 따라 세 기관은 부산 지역 30만명 아동·청소년의 마음건강 증진을 목표로 ▷아동·청소년 마음건강 지원사업의 기획 및 추진 방향 설정 ▷예방 중심의 아동·청소년 마음건강 증진 프로그램 추진 ▷학교·가정·지역을 연계한 지원체계 구축 ▷교사·종사자 대상 역량 강화 ▷성과지표 개발과 성과 공유를 통한 정책 환류 등 전 과정에서 상호 협력한다.

이와 함께 이날부터 25일까지 시청 1층 도시철도 연결 통로에서는 유니세프 한국위원회가 주관하는 마음건강 캠페인 전시 ‘깊은 마음속 10.19헤르츠(Hz) – 말없는 물건전(展)’이 열린다. 이번 전시는 유니세프 한국위원회가 추진하는 마음건강 캠페인의 일환이다.