서울시 제1차 도시계획위원회 결과 양재·개포는 ICT 특정개발진흥지구로 가톨릭대 성당·강북우체국은 신축

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울시가 양재·개포·성수 일대를 산업구조 변화에 대응하는 산업·특정개발진흥지구(이하 진흥지구)로 육성한다고 22일 밝혔다.

시는 전날 열린 제1차 도시계획위원회에서 양재·개포 ICT 특정개발진흥지구를 신규 지정하고 성수 IT 산업·유통개발진흥지구를 준공업지역 전체로 확대해 ‘문화콘텐츠 산업’을 권장업종에 추가하는 도시관리계획 결정(변경)(안)을 원안가결했다.

산업·특정개발진흥지구는 지역별로 집적된 산업을 체계적으로 육성하기 위해 2007년 도입된 제도로 정부의 특구 제도 및 수도권 규제와 무관하게 시가 직접 전략산업을 지정하여 지원할 수 있다는 점이 특징이다.

시 관계자는 “이번 의결로 서울의 지역별 산업구조를 재정비하는 기반이 마련됐으며 주요 산업을 중심으로 서울시의 산업클러스터 구조가 한층 체계적으로 재편될 예정”이라고 설명했다.

양재·개포 ICT 특정개발진흥지구는 양재AI미래융합혁신특구의 배후지역인 양재 ICT 진흥지구와 과거 ‘포이밸리’로 2000년대 벤처붐을 주도하던 개포 ICT 진흥지구에서 공동입안하여 진흥지구로 지정된 첫 사례다.

성수 IT·문화콘텐츠 산업·유통개발진흥지구는 뚝섬~성수역 일대에 디자인·미디어·패션 기업들이 증가함에 따라 문화콘텐츠 산업을 결합해 지역 산업 생태계를 확장하는 방향으로 사업을 추진한다.

서울시는 그동안 ▷종로 귀금속 ▷마포 디자인·출판 ▷면목 패션·봉제 ▷동대문 한방 ▷성수 IT 진흥지구를 육성했고 2023년 ▷여의도 금융 진흥지구 운영을 기점으로 산업 변화 도래에 대비한 바 있다. 2025년에는 용산 AI·ICT, 수서 로봇 특정개발진흥지구 대상지를 선정했다. 또 관악 R&D벤처창업 특정개발진흥계획 수립을 승인하여 올해부터 서남권 최초로 진흥지구 육성사업을 추진할 수 있게 된다.

시는 현재 운영 중인 6개 진흥지구를 대상으로 실태조사를 추진 중으로 조사 결과를 바탕으로 정책연구를 의뢰함과 동시에 제도개편 방향을 상반기 내 마련할 예정이다.

이수연 서울시 경제실장은 “산업·특정개발진흥지구 제도는 시에서 성장 가능성이 높은 지역에 유망산업을 집중육성하여 강남·북 균형발전을 도모할 수 있는 정책 수단”이라며 “각 자치구의 특화산업이 성장할 수 있도록 지원해 서울시 산업경쟁력을 한층 강화해 나가겠다”고 말했다.

또 이날 도계위에서는 종로구 혜화동 90-1번지 가톨릭대학교의 도시계획시설(학교) 및 세부시설조성계획 결정(변경)(안)이 원안가결됐다. 2027년 개최 예정인 서울 세계청년대회 등을 위해 대건관대성당동이 신축된다. 대건관대성당동은 연면적 약1만4000㎡(지하2층, 지상6층)규모로 2026년 6월 착공하여 2027년 7월 준공을 목표로 한다.

더불어 1969년 준공된 강북우체국이 지상 3층 규모의 공공청사로 새로 태어난다. 강북우체국을 도시계획시설(공공청사) 결정(신설)(안)이 수정가결됨에 따라 2026년 착공 후 2028년 준공될 예정이다. 1층(635㎡)에는 고객실과 사무공간이 들어서고 2·3층(1,192㎡, 893㎡)에는 집배실이 조성될 계획이다.