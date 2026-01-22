[헤럴드경제=함영훈 기자] 세부퍼시픽항공이 한국 여행객들을 위해 특가 항공권에 세부 호텔 무료 1박까지 파격적인 프로모션을 시작했다고 22일 밝혔다.

인천–세부 노선을 편도 총액 10만3000원부터 구매할 수 있다. 오는 31일까지 구매 가능하며, 여행 기간은 올해 2월 1일부터 7월 31일까지다.

또한 세부퍼시픽항공 이용 고객을 대상으로 ‘Fly & Stay’ 프로모션을 진행한다. 세부퍼시픽항공의 인천–세부 직항편을 이용하는 고객은, 참여 호텔 및 리조트에서 2박(조식 2인 포함) 예약 시 1박을(조식 포함) 무료로 제공한다.

해당 숙박 프로모션은 2026년 1월 31일까지 구매 가능하며, 숙박 기간은 2026년 2월 1일부터 8월 30일까지다.

이번 프로모션은 ‘Happy Starts in Cebu’ 캠페인의 일환으로, 필리핀 관광부의 ‘Visit Cebu’ 캠페인을 지원하기 위해 마련됐으며, 세부퍼시픽항공과 필리핀 관광부가 함께 진행한다.

▶2+1 숙박 혜택 참여 호텔 및 리조트(한정 수량 제공) ▷1521 Mactan Resort (1521 막탄 리조트) ▷Bai Hotel Cebu (바이 호텔 세부) ▷BE Resort (비 리조트) ▷Cebu Grand Hotel (세부 그랜드 호텔) ▷Cebu Parklane International Hotel (세부 파크레인 인터내셔널 호텔) ▷Crimson Resort & Spa (크림슨 리조트 앤 스파) ▷Golden Peak Hotel & Suites (골든 피크 호텔 앤 스위트) ▷Golden Prince Hotel & Suites (골든 프린스 호텔 앤 스위트) ▷Golden Sands Destination Resort (골든 샌즈 데스티네이션 리조트) ▷Jpark Island Resort & Waterpark Mactan Cebu (제이파크 아일랜드 리조트 & 워터파크 막탄 세부) ▷Maayo Hotel (마아요 호텔) ▷Marco Polo Plaza Cebu (마르코 폴로 플라자 세부) ▷Mezzo Hotel (메조 호텔) ▷Mövenpick Hotel Mactan Island Cebu (뫼벤픽 호텔 막탄 아일랜드 세부) ▷NUSTAR Resort Cebu (누스타 리조트 세부) ▷Quest Hotel (퀘스트 호텔) ▷Radisson Blu Cebu (래디슨 블루 세부) ▷Shangri-la Mactan Cebu (샹그릴라 막탄 세부) ▷Solea Mactan Resort (솔레아 막탄 리조트) ▷Tambuli Seaside Resort & Spa (탐불리 씨사이드 리조트 & 스파)

모든 숙박 바우처는 사전 예약 필수이며, 참여 호텔 또는 지정된 교환 플랫폼을 통해 예약할 수 있다. 호텔 체크인시 ‘Fly & Stay’ 바우처와 세부퍼시픽 탑승권을 제시하면 혜택을 이용할 수 있다고 한다.