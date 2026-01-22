다중채무자 200명 지원 월 최대 20만원 이자 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 금융산업공익재단이 고금리 다중채무자의 이자 부담을 덜고 금융회복을 돕는 통합 지원 사업에 나선다.

금융산업공익재단은 사회적협동조합 우리함께와 ‘고금리 다중채무자 이자지원 및 재무관리역량 강화사업’ 협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 사업에는 총 3억원의 사업비가 투입된다. 연 15% 이상 고금리 대출을 보유한 다중채무자 200명이 지원 대상이다.

재단은 대상자 1인당 월 최대 20만원의 이자를 지원하고 재무상담을 중심으로 한 사례관리 기반 금융회복 프로그램을 병행할 계획이다. 대환대출 연계·상환계획 수립·월별 상환 관리·신용관리 등 채무 전반을 단계적으로 관리하고 금융교육과 사후관리 체계도 함께 구축한다.

단순한 이자 지원에 그치지 않고 채무 조정과 신용 회복까지 하나의 흐름으로 관리하는 통합 지원 모델이라는 점이 이번 사업의 특징이다. 금융비용 부담 완화에 머무르지 않고 금융 이용과 회복 전반의 접근성을 높이는 포용금융 사업의 하나다.

주완 재단 이사장은 “고금리 다중채무는 단순한 채무 문제를 넘어 금융접근성의 한계와 소득 여건의 변동성 등 여러 요인이 복합적으로 작용하는 영역”이라며 “이번 사업을 통해 이자 부담을 완화하는 한편 상환 과정을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원할 것”이라고 말했다.

금융산업공익재단은 금융노조와 은행권을 중심으로 한 33개 금융기관이 공동 출연해 2018년 설립된 국내 최초의 산업단위 노사공동 공익재단이다. 주거취약계층 주거복지기금 대출지원, 사회적가치창출기업 대출지원, 청년 희망사다리 대출지원 등 주거·일자리·미래세대 전반에서 금융 접근성 제고를 위한 사업을 이어가고 있다.