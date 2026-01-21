매매가격 11월 0.09% → 12월 0.10% 올라 전·월세도 증가

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 지역 지난해 12월 주택 매매가격이 3개월 연속 상승세를 이어갔다. 전·월세가격도 오름세를 지속했다.

21일 인천시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석한 ‘2025년 12월 부동산시장 동향 보고서’에 따르면 작년 12월 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 전월 0.09%에서 0.10%로 상승폭이 확대됐다.

지역별로는 연수구(0.16%→%0.36), 부평구(0.07%→0.08%), 계양구(0.06%→0.07%)는 상승했다.

그러나 동구(0.14%→0.04%), 서구(0.10%→0.04%), 남동구(0.09%→0.07%), 중구(0.09%→0.07%), 미추홀구(0.05%→0.03%)는 하락했다.

전세가격지수 변동률은 전월 0.23%에서 12월 0.26%로 상승했다.

연수구(0.35%→0.67%), 계양구(0.13%→0.16%), 미추홀구(0.10%→0.12%), 부평구(0.07%→0.11%), 중구(0.10%→0.15%)는 올랐으나 남동구(0.19%→0.13%), 동구(0.17%→0.07%), 서구(0.52%→0.47%)는 떨어졌다.

월세가격지수 변동률은 전월 0.22%에서 12월 0.29%로 상승했다. 서구(0.38%→0.43%), 남동구(0.33%→0.36%), 계양구(0.17%→0.17%), 미추홀구(0.12%→0.25%), 부평구(0.10%→0.17%), 연수구(0.07%→0.25%)는 상승했지만, 동구(0.58%→0.50%), 중구(0.42%→0.41%)는 감소했다.

주택 매매 거래량은 10월 3272건에서 11월 3598건으로 1.0% 증가했다.

지역별로는 서구가 856건으로 가장 많았고 이어 부평구(580건), 연수구(577건), 남동구(498건), 미추홀구(448건), 계양구(338건), 중구(182건), 동구(56건), 강화군(54건), 옹진군(9건) 순이다.

주택 전월세 거래량도 10월 1만1129건에서 11월 1만1551건으로 3.8% 증가했다.

이원주 시 도시계획국장은 “연수구, 부평구, 계양구를 중심으로 주택 매매가격이 오르며 3개월 연속 상승세를 보였다”며 “전·월세 시장은 매물 감소와 선호 지역을 중심으로 한 임차 수요가 이어지며 상승 흐름을 지속했다”고 말했다.