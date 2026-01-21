인천경제청, 미국 케슬러 컬렉션 등과 양해각서 체결 문화·관광·업무·주거 기능 결합

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천경제자유구역 청라국제도시에 들어서는 문화·관광·업무·주거 기능이 결합된 복합단지 개발사업이 본격화 된다.

인천경제자유구역청은 21일 인천시청에서 미국 플로리다주 호스피탈리티(숙박·관광) 기업인 케슬러 컬렉션(The Kessler Collection)와 한국토지주택공사(LH), 청라국제도시 내 ‘청라 문화·관광 복합단지(이하 청라 I-CON City : Incheon Contents City) 프로젝트’ 추진을 위한 양해각서를 체결했다.

청라 I-CON City 프로젝트는 인천시가 추진 중인 K-콘랜드 프로젝트의 일환으로 인천시 서구 청라국제도시 투자유치용지에 약 26만㎡ 규모로 조성될 예정이다.

해당 사업에는 럭셔리 부티크 호텔과 리조트·콘도미니엄을 비롯해 라이브 뮤지엄, K콘텐츠 타워, VFX(시각 특수효과) 스튜디오, 아레나, 오피스텔, 시니어하우스, 공원 등 다양한 시설이 포함돼 있다.

청라 I-CON City 프로젝트는 케슬러 컬렉션 및 다올자산운용㈜, ㈜청라아이콘시티(설립 예정), ㈜갤럭시코퍼레이션 등이 출자자로 참여하고 SK증권㈜이 재무적 참여사로, 포스코이앤씨㈜가 건설 참여사로 각각 참여할 예정이다.

또한 ㈜갤럭시코퍼레이션은 복합단지 내 위치할 K콘텐츠 타워, VFX 스튜디오, 상설 아레나 공연장을 직접 운영할 계획이다.

프로젝트 대표사인 케슬러 컬렉션은 미국 플로리다주 올랜도에 본사를 두고 있는 호스피탈리티 전문 기업으로 호텔과 리조트, 레스토랑 등 숙박·관광 관련 시설을 지역의 문화적 대표 복합시설로 개발·운영하는 기업이다.

플랜트 리버사이드 디스트릭트 등 각 시설은 지역의 문화·예술·역사적 특성을 반영한 개성있는 공간 기획과 디자인을 특징으로 한다.

리차드 케슬러 회장은 “인천은 케슬러 컬렉션의 아시아 진출에 중요한 거점이 될 것”이라며 “청라국제도시의 잠재력과 케슬러 컬렉션의 독창적인 콘셉트를 결합해 아시아의 대표적인 문화·관광·콘텐츠 복합 단지를 조성하겠다”고 말했다.

유정복 시장은 “케슬러 컬렉션의 청라국제도시 투자는 인천시 문화예술 생태계 구축에 중요한 촉매제가 될 것”이라며 “인천시는 청라국제도시 문화·관광·콘텐츠 인프라 고도화를 위해 사업 추진 관련 절차를 차분히 진행해 나갈 계획”이라고 말했다.