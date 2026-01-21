AI 이미지로 ‘미국령 2026’ 표기 베네수엘라까지 성조기 표시 동맹·국제사회 긴장 고조

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드와 캐나다, 베네수엘라를 미국 영토로 표시한 합성 이미지를 잇달아 공개하며 논란을 키우고 있다. 인공지능(AI)으로 제작된 해당 이미지들은 그린란드 병합 구상을 다시 전면에 내세운 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 20일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 그린란드로 표시된 지역에 대형 성조기를 들고 서 있는 합성 이미지를 게시했다. 이미지 속 표지판에는 ‘그린란드-미국령 EST. 2026’이라는 문구가 적혀 있다. 트럼프 대통령은 마코 루비오 국무장관, JD 밴스 부통령과 함께 등장한다.

그는 또 별도의 게시물에서 캐나다와 베네수엘라 영토까지 미국령으로 표시된 합성 이미지도 공개했다. 이 이미지는 지난해 유럽 정상들이 백악관 집무실에서 회담하던 장면을 변형한 것으로, 트럼프 대통령 옆에 놓인 대형 지도에 미국뿐 아니라 캐나다와 베네수엘라로 추정되는 지역까지 성조기가 꽂혀 있다.

이미지에는 키어 스타머 영국 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리, 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 등이 트럼프 대통령을 둘러싸고 앉아 있는 모습도 포함됐다.

트럼프 대통령은 그간 그린란드 확보를 안보와 자원 문제로 정당화하며 반복적으로 언급해왔으며, 최근에는 유럽 동맹국들의 반대에도 불구하고 관세와 안보 압박을 거론하며 공세 수위를 높여왔다. 이번 합성 이미지 공개 역시 이런 기조를 시각적으로 드러낸 행보로 받아들여지고 있다.