[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버와 한국은행이 전 세계 중앙은행 가운데 최초로 금융·경제 분야에 특화된 전용 생성형 인공지능(AI) 서비스를 구축, 본격 가동한다. 이해진 네이버 이사회 의장은 한국은행의 방대한 금융 데이터를 대한민국 ‘중대 전략 자산’으로 규정하며, 특화 AI 플랫폼 ‘BOKI’(Bank Of Korea Intelligence)를 통해 신뢰와 안전을 기반으로 한 금융 AX(AI 전환) 확산에 나서겠다고 공언했다.

이해진 의장은 21일 한국은행 컨퍼런스홀에서 열린 ‘한국은행·네이버 공동 AX 컨퍼런스’에 참석해 이같이 밝혔다.

BOKI는 보안과 신뢰가 핵심인 중앙은행 환경에 맞춰 민관 협력으로 구현된 전용 AI 플랫폼이다. 전 세계 중앙은행 가운데 자체 AI 플랫폼을 구축해 운영 단계에 적용한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.

이 의장은 “국가 경제의 근간이 되는 한국은행의 방대한 데이터는 그 자체로 대한민국의 중대한 전략 자산으로, 기술의 속도 뿐 아니라 신뢰와 안정성도 함께 고려해야 한다는 공감대 아래, 이번 프로젝트에 팀네이버의 모든 역량을 집중해 추진했다”면서 “BOKI가 한국은행의 업무 문화를 혁신하는 실질적인 도구가 되는 것을 넘어, 대한민국의 금융 경제 분석 역량을 한 차원 높이고 국가 전반의 경쟁력을 강화하는 밑거름이 되기를 기대한다”고 말했다.

BOKI는 외부 네트워크와 완전히 분리된 한국은행 내부망인 온프레미스(On-premise) 환경에 구축돼 데이터 유출 우려를 원천 차단한 것이 특징이다. 특히 폐쇄망 내에서 AI 학습과 추론이 완결되도록 설계함으로써, 최고 수준의 보안이 요구되는 국가 핵심 기관의 가이드라인을 완벽히 충족함과 동시에 생성형 AI를 업무에 안전하게 활용할 수 있는 최적의 기반을 마련했다.

네이버클라우드는 이번 사업에서 클라우드 인프라와 초거대언어모델(LLM) 등 AI 플랫폼 기반과 기술 지원을 제공했으며, 한국은행은 이를 기반으로 금융·경제 업무에 특화된 AI 어플리케이션을 직접 개발·운영한다.

이를 통해 한국은행 임직원들은 자료 검색과 요약, 질의응답, 번역은 물론 경제 현안 분석과 데이터 기반 의사결정까지 폭넓게 지원받을 수 있게 됐다. 향후 양사는 한국은행 데이터를 기반으로 지속적인 학습과 튜닝을 진행하며 금융·경제특화 모델로서 완성도를 높여간다는 계획이다.

네이버클라우드는 이번 구축 경험을 바탕으로 공공·금융 분야에서 높은 보안 요구 수준을 충족하는 AI를 실제 운영 단계까지 안착시킨 기술·운영 노하우를 축적했으며, 보안과 데이터 관리가 중요한 중앙부처 및 주요 금융기관을 중심으로 공공 AX 확산을 가속화할 계획이다.

김유원 네이버클라우드 대표는 “이번 프로젝트는 중앙은행이 요구하는 최고 수준의 보안 환경에서 AI 기술을 실제 업무에 적용한 글로벌 선도 사례”라며 “네이버클라우드는 앞으로도 공공과 금융을 포함한 다양한 산업에서 신뢰할 수 있는 AI 인프라와 서비스를 제공하며 대한민국 AI 경쟁력 강화에 기여해 나가겠다”고 말했다.

한편 이날 행사에는 이 의장을 비롯해 최수연 네이버 대표, 김유원 대표, 이창용 한국은행 총재, 류제명 과학기술정보통신부 제2차관 등이 참석했다.