[헤럴드경제=구본혁 기자] 교육부와 한국연구재단은 전국 대학 RISE 사업단 협의회와 함께 20~22일까지 3일간, 부산 벡스코(BEXCO) 오디토리움과 컨벤션홀에서 ‘2026년 전국 대학 RISE 사업단 동계 성과포럼’을 개최한다.

전국 대학 RISE 사업단 협의회가 주최하고 한국연구재단이 주관하며 교육부가 후원하는 이번 행사는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 출범 이후, 전국의 일반대학과 전문대학의 RISE 사업단이 처음으로 한자리에 모인다는 점에서 의미가 크다. 이번 포럼을 통해 각 대학은 지역혁신 성과를 공유하고, 권역을 넘는 실질적인 협업 기반을 구축할 계획이다.

이번 포럼은 2025년부터 본격 추진된 RISE 체계의 성과를 공유하는 한편, 대학 현장에서 필요로 하는 중앙 차원의 정책 방향과 행·재정적 지원 방안을 안내하는 데 중점을 두고 있다.

특히 ▷중앙 차원의 RISE 정책 및 향후 지원방안 ▷성과관리 방안 ▷사업비 집행지침 등을 주제로 한 전문가 특강과 맞춤형 컨설팅을 통해, 사업 수행 과정에서의 궁금증을 해소하고 현장의 실행력을 높일 계획이다.

행사 첫날인 20일에는 전국 대학 간 협력 기반을 다지는 ‘RISE 사업단 협의회 출범 선포식’과 함께 대학혁신 및 지역발전에 기여한 유공자에 대한 표창 수여식이 진행됐다.

기조강연에서는 성균관대 김장현 RISE 센터장이 ‘AX 시대, RISE 사업으로 이루는 지산학연 혁신’을 주제로 발표했다. 이어 교육부는 정부의 핵심 국정과제인 ‘지역교육 혁신을 통한 지역인재양성‘과 연계한 RISE 체계 개편 방향을, 한국연구재단 중앙RISE센터에서는 RISE 체계 성과관리 방안을 각각 발표했다.

이어지는 종합토론에서는 RISE가 만들어낸 변화를 진단하고, 5극 3특 체제 하에서의 지역혁신 주체 간 실질적 협력 방향에 대해 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

2일 차와 3일 차에는 RISE 4대 핵심 성과목표인 ▷지역정주형 인재양성 ▷지산학연 협력 생태계 구축 ▷직업·평생교육 혁신 ▷지역 현안 해결을 중심으로 대학별 지역혁신 우수사례 발표가 이어질 예정이다. 이를 통해 대학 간 실질적인 성과 확산은 물론, 권역을 넘어서는 협업의 기회가 마련될 것으로 기대된다.

효율적인 RISE 사업비 집행·관리를 위한 심층 컨설팅과 특성화 지방대학 지원·운영 관련 행·재정 컨설팅도 함께 진행돼, 현장의 애로사항 해결과 사업단의 실무 역량 강화를 지원한다.

홍원화 한국연구재단 이사장은 “이번 포럼은 전국 대학 RISE 사업단 협의회 출범을 계기로, 지역 대학 간 협력과 지역 연계가 본격적으로 작동하기 시작했다는 점에서 의미가 크다”며 “한국연구재단은 중앙과 지역, 산업과 사회를 연결하는 협력의 허브로서, 대학의 지역혁신 노력이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.