자체 개발 ‘우폼’ 소재 등 발 건강 중요성 강조 프리미엄 라인 확대…채널·마케팅 활동 다각화

[헤럴드경제=강승연 기자] LF가 미국 리커버리 슈즈 브랜드 ‘우포스(OOFOS·사진)’의 국내 사업을 전개한다고 21일 밝혔다.

우포스는 2010년 미국 매사추세츠에서 시작된 브랜드다. 북미를 중심으로 러닝·피트니스 분야에서 리커버리 슈즈 카테고리를 대표하는 브랜드로 자리 잡았다. 자체 개발한 우폼(OOfoam) 소재를 적용해 운동 전후 발 건강 회복의 중요성을 강조하고 있다.

우폼 소재는 일반 신발의 폼 소재 대비 발에 가해지는 충격을 약 37% 더 많이 흡수한다. 발과 관절, 근육의 부담을 완화한다. 또 특허받은 풋베드(깔창 구조)는 발의 아치를 안정적으로 받쳐 발목의 에너지 소모를 최대 47%까지 줄인다.

우포스는 슬리퍼 형태의 Ooriginal(오리지널), OOahh(우아) 등 감탄사 ‘우(OO)’에서 착안한 제품명을 사용한다. 플립플랍, 슬라이드, 플랫폼 굽, 클로그 등 다양한 라인업을 구성하고 있다.

LF는 지난 5일 LF몰 론칭을 시작으로 향후 SS(봄·여름) 시즌부터 접점을 확대한다. 기존 대표 모델을 재해석해 기능과 디자인을 강화한 프리미엄 ‘플러스(Plus)’ 라인도 선보인다. SNS(사회관계망서비스) 채널과 홈페이지 개편에 이어 팝업스토어 등 체험형 이벤트도 이어간다.

LF 관계자는 “우포스를 통해 신발 하나만으로도 발의 피로를 덜어주는 새로운 리커버리 경험을 제안할 것”이라고 말했다.