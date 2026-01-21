6인승 공간 최적화 대화면 디스플레이 각 16형 CID·PID, 얇은 베젤·트루 블랙으로 하나의 패널처럼 구현 17형 RSE, 윙 스타일 슬라이딩 스크린 적용

[헤럴드경제=서경원 기자] 삼성디스플레이가 지커(ZEEKR)의 럭셔리 플래그십 SUV ‘9X’에 차량용 OLED(유기발광다이오드) 3종을 공급 중이라고 21일 밝혔다.

지커는 중국 지리(Geely) 그룹의 주력 완성차 업체인 ‘지리’의 프리미엄 전기차 브랜드로, 삼성디스플레이는 작년 하반기부터 자사의 OLED를 본격 납품하고 있다.

지커 ‘9X’는 지난 11월부터 두 달 연속 중국 내 50만 위안(약 1억원)급 대형 SUV 분야에서 판매 1위를 기록한 인기 모델로 삼성디스플레이는 이 차량에 ▷16형 CID(Center Information Display, 중앙정보디스플레이) ▷16형 PID(Passenger Information Display, 승객정보디스플레이)부터 ▷17형 RSE(Rear Seat Entertainment, 뒷좌석 엔터테인먼트)까지 총 3종의 OLED를 공급 중이다.

운전석 옆부터 조수석까지 나란히 배치된 각 16형 CID, PID는 OLED 특유의 ▷얇은 베젤 ▷트루 블랙으로 마치 하나의 패널처럼, 자연스러운 대화면을 즐길 수 있다. 또한 취향이나 필요에 따라 각각 독립적인 화면으로 활용할 수도 있다.

특히 차량 천장에 달린 17형 RSE는 삼성디스플레이와 지커가 세계 최초로 공동 개발한 ‘윙 스타일 슬라이딩 스크린(Wing-Style Sliding Screen)’이 적용돼 눈길을 끈다. ‘윙 스타일 슬라이딩 스크린’은 차량 내부 좌우측에 달린 레일을 통해 스크린 위치를 조절할 수 있는데 2열과 3열 사이 최대 88cm까지 이동이 가능하다.

윙 스타일 슬라이딩 스크린은 3열 6인승 SUV에 장착돼 있는 고정형 RSE 디스플레이가 3열에서는 잘 보이지 않는 점을 완벽하게 보완했다. 여기에 17형 대화면과 OLED 고유의 와이드한 광시야각, 높은 명암비, 완벽한 ‘트루 블랙(True Black)’은 6인승 SUV 차량을 한순간에 고품격 시네마 공간으로 탈바꿈시킨다.

최용석 삼성디스플레이 오토 영업담당 상무는 “삼성디스플레이의 차량용 OLED는 고휘도는 물론 완벽한 트루블랙 화질을 갖춰 고품격 모빌리티 경험을 완성하는 최적의 솔루션”이라며 “향후에도 차별화된 가치를 지닌 고성능 제품을 지속적으로 선보여 글로벌 완성차 고객사들과의 파트너십을 강화하고, 차량용 OLED 시장 성장을 주도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

쉬윈 지커 자동차연구원 원장은 “최고의 OLED로 꼽히는 삼성디스플레이의 OLED를 통해 9X에 걸맞는 고급스런 시네마 공간과 럭셔리한 인테리어를 구현해 낼 수 있었다”며 “특히 6인승 공간에 최적화된 대화면은 고객들에게 특별한 주행경험을 선사할 것”이라고 말했다.