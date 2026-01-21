성북구, 2026년 상반기 공공복지 업무담당자 교육·간담회 추진

이달 26일부터 동주민센터 순회 방문해 사회보장급여 제도 변경사항 체계적 전달

회의 테이블에 둘러앉아 서류를 검토하는 사람들의 모습이 담긴 사진이다. 테이블 위에는 ‘2025년 상반기 공공복지 업무담당자 교육 및 간담회’라고 적힌 현수막이 보인다.
[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 이달 26일부터 2월 13일까지 3주간 동주민센터 공공복지 업무담당자를 대상으로 ‘2026년 상반기 공공복지 업무담당자 교육 및 간담회’를 실시한다.

이번 교육은 사회보장급여 제도 개정사항을 체계적으로 전달하고, 민원 현장에서 즉시 적용할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 특히 1월 인사이동으로 새롭게 배치된 담당자의 업무 부담을 줄이고, 민원 처리 지연을 사전에 예방하는 데 중점을 두었다.

교육은 동주민센터 순회 방문 방식으로 진행되며, 20개 동 주민센터의 공공복지 업무담당자 75명이 참여할 예정이다. 주요 내용은 ▲2026년 사회보장급여 주요 개정사항 ▲사회보장급여 신청 절차 및 행복이음 전산 처리 ▲업무 처리 과정에서 자주 발생하는 민원 사례 공유와 질의응답 등이다.

성북구는 그간 찾아가는 교육 방식을 통해 현장 이해도를 높여 왔다. 2024~2025년 교육에서도 다수의 담당자가 참여해 제도 이해도 향상과 민원 처리 효율 개선에 긍정적인 효과를 거둔 바 있다.

구 관계자는 “현장 중심의 교육과 간담회를 통해 제도 이해의 편차를 줄이고, 동별로 상이하게 처리되던 사례를 표준화하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 복지 현장의 실무 역량을 높이는 지원을 지속하겠다”고 말했다.


seouldream01@heraldcorp.com