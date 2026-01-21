성북구, 2026년 상반기 공공복지 업무담당자 교육·간담회 추진 이달 26일부터 동주민센터 순회 방문해 사회보장급여 제도 변경사항 체계적 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 이달 26일부터 2월 13일까지 3주간 동주민센터 공공복지 업무담당자를 대상으로 ‘2026년 상반기 공공복지 업무담당자 교육 및 간담회’를 실시한다.

이번 교육은 사회보장급여 제도 개정사항을 체계적으로 전달하고, 민원 현장에서 즉시 적용할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 특히 1월 인사이동으로 새롭게 배치된 담당자의 업무 부담을 줄이고, 민원 처리 지연을 사전에 예방하는 데 중점을 두었다.

교육은 동주민센터 순회 방문 방식으로 진행되며, 20개 동 주민센터의 공공복지 업무담당자 75명이 참여할 예정이다. 주요 내용은 ▲2026년 사회보장급여 주요 개정사항 ▲사회보장급여 신청 절차 및 행복이음 전산 처리 ▲업무 처리 과정에서 자주 발생하는 민원 사례 공유와 질의응답 등이다.

성북구는 그간 찾아가는 교육 방식을 통해 현장 이해도를 높여 왔다. 2024~2025년 교육에서도 다수의 담당자가 참여해 제도 이해도 향상과 민원 처리 효율 개선에 긍정적인 효과를 거둔 바 있다.

구 관계자는 “현장 중심의 교육과 간담회를 통해 제도 이해의 편차를 줄이고, 동별로 상이하게 처리되던 사례를 표준화하는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 복지 현장의 실무 역량을 높이는 지원을 지속하겠다”고 말했다.