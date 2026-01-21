팀리그 파이널 3,4차전 1승씩 주고받아 5차전 승리시 팀리그 최초 V2 달성

[헤럴드경제=조용직 기자] PBA 팀리그 하나카드가 파이널 우승에 1승만을 남겨뒀다.

20일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 포스트시즌 파이널(7전 4선승제)에서 하나카드는 SK렌터카를 상대로 3차전을 1:4로 패배했지만, 4차전을 4:1로 승리했다.

이로써 하나카드는 종합 전적 3승1패를 기록, 1승만 더 하면 파이널 우승을 차지한다. 확률도 하나카드 쪽으로 기울고 있다. 역대 PBA 팀리그 파이널에서 3승1패를 기록한 팀이 우승한 확률은 100%(2회)다.

2패로 수세에 몰린 SK렌터카는 이날 3차전에서 반격에 나섰다. 에디 레펀스(벨기에)가 1세트와 3세트를 따냈고, 1·2차전에서 2세트(여자복식)에 완패했던 강지은-조예은이 3차전에선 김가영-사카이 아야코(일본)를 상대로 9-8(8이닝), 첫 승을 거뒀다. SK렌터카는 세트스코어 3:1로 앞서던 상황에서 강동궁이 2이닝 만에 무라트 나지 초클루(튀르키예)를 11-0(2이닝)으로 따돌리며 3차전을 가져갔다.

그러나 하나카드는 흔들리지 않았따. 4차전 2세트 김가영-사카이가 강지은-조예은을 상대로 9-4(6이닝) 승에 이어 3세트에는 Q.응우옌이 기세 좋던 레펀스를 15-5(8이닝)로 잠재우며 세트스코어 2:1로 앞서갔다.

4세트 김병호-김진아가 조건휘-히다 오리에(일본)를 상대로 9-7(6이닝)로 승리, 4차전 승리까지 한 세트만 남겼다. 이번 시리즈에서 다소 흔들리던 초클루는 5세트 강동궁을 상대로 11-2(4이닝)로 완승을 거두며 경기를 마무리했다. 세트스코어 4:1 하나카드 승리.

PBA 팀리그 포스트시즌 파이널 5차전은 21일 진행된다. 하나카드가 5차전을 승리하면 우승을 확정한다. 반대로 SK렌터카의 추격이 이어질 경우, 당일 이어서 6차전이 열린다.