[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은‘청도반시축제’가 2026년 경북도 지정 우수축제로 선정됐다고 20일 밝혔다.

이에 따라 청도군은 향후 2년간 도비 1억1000만원을 지원받을 예정이다.

청도반시축제는 전국 유일의 씨 없는 감인 ‘청도반시’를 핵심 콘텐츠로 삼아 전시·판매·체험·공연·관광을 유기적으로 연계한 농특산물 문화관광축제로, 단순한 지역행사를 넘어 지속가능한 지역축제 모델로 자리매김해 왔다.

특히 2025년 축제는 ‘사람·경제·환경이 함께 빛나는 착한 축제’를 주제로 운영됐으며 축제 기간 동안 약 35만 명의 방문객이 청도를 찾는 성과를 거뒀다.

이는 청도 관광9경과 전통시장, 지역 상권 전반에 실질적인 활력을 불어넣으며 지역경제 파급효과를 창출했다.

청도군은 이번 우수축제 선정을 계기로 2026년 축제를 한층 더 고도화할 계획이다.

증강현실(AR) 기반 체험 프로그램 ‘반시 캐치(catch)’, 관람객 참여형 ‘Fun(반)&See(시) 색칠놀이’, 반시를 활용한 특색 있는 먹거리 개발 등 신규 콘텐츠를 도입해 신선함과 참여도를 동시에 강화할 예정이다.

김하수 청도군수는 “청도반시축제가 경북도 지정 우수축제로 선정된 것은 지역민과 방문객이 함께 만들어낸 성과”라며 “앞으로도 청도반시축제를 지속가능한 농특산물 문화관광축제로 발전시켜, 문화․관광․예술 허브도시 청도군을 만들어나가겠다”고 말했다.