[헤럴드경제=문영규 기자] 김형석 독립기념관장이 지난해 8월 광복 80주년 경축식에서 ‘광복은 연합국의 승리로 얻은 선물’이라고 주장해 논란을 일으킨 가운데 이사회가 19일 해임안을 의결하면서 조만간 거취가 결정될 것으로 예상된다.

독립기념관 이사회는 이날 오후 2시 긴급 이사회를 열고 김형석 관장에 대한 해임 건의안을 의결했다고 밝혔다.

이날 이사회는 재적 이사 15명 가운데 국민의힘 배준영 의원과 박이택 이사 등 2명을 제외한 13명이 참석한 가운데 진행됐다.

김 관장을 제외한 참석 이사 12명 중 10명이 해임 건의안에 찬성해 안건이 가결됐다.

앞서 국가보훈부는 지난 13일 김 관장의 독립기념관 사유화 등 14가지 비위 사실을 공개하며 해임을 건의했다.

이사회 의결로 사실상 ‘해임 수순’은 시작됐다는 평가다. 이후 절차는 국가보훈부 장관의 해임 제청과 대통령 재가가 남아있다.

김용만 의원은 이사회 후 기자회견에서 “보훈부 장관의 해임 제청과 대통령 재가 과정에서 별도로 소명 기회도 부여할 것으로 안다”며 “앞으로 2∼3주가량의 시일이 걸릴 전망”이라고 밝혔다.

김 관장은 이와 관련 “해임 의결의 근거가 된 보훈부 감사는 실체적 사실과 무관하게 독립기념관장의 해임을 목적으로 부당하게 진행됐다”며 “감사결과보고서 내용에 대해 동의할 수 없다”고 말했다.

“광복, 연합국의 승리로 얻은 선물” 발언…퇴진요구 이어져

김 관장은 지난해 8월 독립기념관에서 열린 광복 80주년 경축식 기념사를 통해 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면, 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 주장하면서 논란이 일었다.

그는 “이런 시각에서 해방 이후 우리 사회에서 지식인들의 필독서이던 함석헌의 ‘뜻으로 본 한국 역사’에는 ‘해방은 하늘이 준 떡’이라고 설명한다”고 말하기도 했다.

뉴라이트 계열 학자로 평가받는 김 관장은 전 윤석열 정부 시절인 2024년 임명 당시부터 광복회와 더불어민주당 등으로부터 퇴진 요구를 받아 왔다.

과거 논문이나 저서 등에서 해방과 건국 시점, 대한민국 임시정부의 의미 등에 대한 그의 시각이 논란이 됐고, 취임 직후 친일인명사전에 등재된 일부 인물에 대한 수정 필요성을 제기한 것도 광복회와 당시 야당인 더불어민주당의 격렬한 반발을 야기했다.

김 관장의 광복절 기념사에 대해 광복회와 시민·사회단체, 민주당 등 정치권은 ‘독립운동의 가치를 정면으로 훼손하는 뉴라이트 역사관의 핵심 발언’이라며 즉각 해임을 촉구했다.

독립기념관 노조도 “김 관장의 기념사는 광복과 독립운동사의 의미를 축소하고 역사적 맥락을 왜곡하며 친일·식민사관을 정당화할 위험이 있다”며 사과를 요구했다.

광복회와 지역 사회단체 회원들은 이후 김 관장의 집무실을 점거하고 퇴진을 요구하며 현재까지 150일 이상 농성을 벌이고 있다.

김 관장이 독립기념관 내에서 사적 행사를 여는 등 기념관을 사유화했다는 주장이 나오기도 해 보훈부는 지난해 9월부터 감사를 벌였다.

보훈부는 감사 결과 기본재산 무상 임대 등 14개 분야에서 비위 행위가 있었다고 판단했지만 김 관장은 이같은 결과에 이의를 제기했다.

보훈부는 이를 기각했고 감사 결과 발표 후 김구 선생의 증손자이자 독립기념관 이사인 민주당 김용만 의원은 김 관장 해임을 위한 이사회 소집을 요구했으며 결국 이사회를 통해 해임안이 의결됐다.