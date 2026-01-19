3대째 프로바둑 기사 탄생

[헤럴드경제=박대성 기자] 전라남도 순천시 시골에 소재한 기숙형 바둑 특성화고교인 한국바둑고등학고에서 통산 열 다섯번째 프로기사가 배출됐다.

19일 학교 측에 따르면 1학년에 재학 중인 악(岳)지우(16) 학생이 제65회 여자입단대회에서 프로 입단에 성공했는데 이 학교(한국바둑중·고등학교)에서만 15번째 프로기사가 나왔다.

악양은 지난 15일 서울 한국기원에서 열린 제65회 여자입단대회 입단 결정국에서 강적 정지율과의 접전 끝에 승리를 거두고 최종 입단을 확정 지었다.

악 양은 특히 한국 최초의 모녀 프로기사, 국내 3대째 프로기사라는 대기록을 달성했다.

그의 집안을 보면, 악 양의 아버지는 중국의 프로바둑 기사인 웨량(岳亮) 6단이고, 어머니는 권효진 8단인 한중 부부이며, 외할아버지는 고 권갑용 9단이다.

고 권갑용 9단은 오랜 기간 바둑 도장을 운영하며 이세돌·원성진·최철한·박정환 9단 등 여러 명의 정상급 프로기사들을 배출한 한국기원 원장이었다.

바둑중학교에 이어 한국바둑고등학교에 잇따라 진학한 악지우 학생은 지난해 KBF 바둑리그에서 10승 1패로 다승왕을 차지했다.

제8회 국제바둑춘향 선발대회에서 아마춘향부에서 우승하는 등 뛰어난 성과를 거두며 두각을 나타냈다.

악 양은 “정말 프로기사가 되고 싶었던 시기에 입단하게 되어 너무 기쁘다”며 “앞으로도 계속 열심히 노력해 좋은 성적을 내는 기사가 되고 싶다”고 소감을 밝혔다.