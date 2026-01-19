- 6000억원 투입해 중소기업 자금난 해소·경영 안정 도모

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 고금리·고물가로 이중고를 겪는 도내 중소기업의 자금난 해소와 경영 안정화를 위해 올해 중소기업 육성자금 6000억원을 지원한다고 19일 밝혔다.

중소기업 육성자금 융자 지원은 기업 육성 자금과 경영 안정 자금으로 나눠 운용한다.

기업 육성은 도가 시중 금리와의 차액을 보전해 기업이 3.5∼4.0%의 고정금리만 부담하면 되며, 경영 안정은 도가 연 2.0%p의 이자를 보전한다.

도에서는 올해 기업의 투자 활성화를 유도하고 위기 산업을 보호하기 위해 지원 조건을 강화했다.

우선 시설자금(기업 육성)의 대출 한도를 기존 20억원에서 30억원으로 상향해 실질적인 투자가 이뤄지도록 했다.

또 전 세계 경기 둔화로 어려움을 겪는 석유화학·철강산업 종사 기업에는 경영 안정 자금 이자를 0.5%p 추가로 보전한다.

아울러 기술 이전을 받은 소부장(소재·부품·장비) 기업에는 보증 비율 확대 및 보증료 감면 혜택을 제공해 기술 경쟁력 강화를 뒷받침할 방침이다.

충청남도 중소기업 육성자금은 오는 23일부터 접수를 시작하며, 신청 접수는 충남경제진흥원 자금시스템, 충남신용보증재단 누리집에서 하면 된다.

도 관계자는 “고금리와 경기 침체로 투자를 망설이는 도내 중소기업들이 이번 자금 지원을 통해 경영 안정을 되찾고 적극적인 설비 투자에 나설 수 있길 기대한다”며 “산업 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 금융 지원을 지속 추진할 것”이라고 말했다.