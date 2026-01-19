[헤럴드경제=이원율 기자]어릴 적부터 주변에서 “못생겼다”는 놀림을 꾸준히 받았던 일본의 한 여성이 성형 수술 아닌 ‘셀카’와 메이크업으로 인생과 인상 모두 크게 바꾼 사연이 알려져 눈길을 끈다.

15일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 일본에 사는 사쿠라다 코즈(50) 씨의 사례를 전했다. 현재 사쿠라다는 7만명 넘는 팔로워를 갖춘 인플루언서다. 온라인 쇼핑몰 운영자로 활동도 하고 있다. 하지만, 사쿠라다가 원래부터 인플루언서였던 것은 아니었다.

보도에 따르면 사쿠라다는 오랜 세월 외모로 놀림을 받았다. 37세 무렵에는 당시 교제하던 남자친구에게 “조금만 더 예뻤으면 좋았을텐데”라는 말을 들었다. 사쿠라다는 외모를 바꾸려는 노력을 했지만, 결국 6개월만에 이별을 겪었다.

사쿠라다는 학창 시절에도 비슷한 말을 들어왔다. 가령 한 남학생은 반복적으로 그의 외모를 조롱했고, 몇몇 또래 학생들은 그의 큰 코를 놀리기 위해 동요를 바꿔 부르기도 했다. 20대 초반에는 전철에서 누군가 웃는 모습만 봐도 자신을 비웃는 것이라 여기고 다음 역에서 내려야 할 정도였다.

이런 가운데, 사쿠라다는 남자친구와 이별한 후 ‘누군가의 기준에 맞추는 게 아니라 나 자신을 위해 바뀌어야 한다’는 생각을 했다고 한다.

사쿠라다는 성형 수술 대신 자기 모습을 깊이 들여다보는 방식을 택했다.

사쿠라다는 13년간 셀카만 3만장을 넘게 찍었다. 본인의 모습을 관찰하기 위해서였다. 패션 잡지와 사회관계망서비스(SNS)를 참고해 변화도 시도했다. 치마 길이를 1㎝ 단위로 조절하며 실험하듯 자신에게 어울리는 스타일을 찾고, 도전했다. 그는 “외모를 대상으로 한 과학 실험 같았다”고 회상했다. 그 결과, 자신에게는 귀엽고 여성스러운 스타일보다는 셔츠와 바지 중심의 캐주얼한 옷차림이 어울린다는 결론을 내렸다.

하지만 어린 시절 외모에 대한 상처는 쉽게 지워지지 않았다. 사쿠라다는 “겉모습은 바뀌고 있었지만, 마음 속에서는 여전히 스스로를 못 생겼다고 규정하고 있었다”고 했다.

그가 완전히 달라진 계기는 있었다. 한 심리학 워크숍에서였다. 자신이 만든 치마를 입은 순간 잘 어울린다는 사실을 깨달았고, 타인 평가보다는 스스로에 대한 긍정이 중요하다는 점도 실감했다. 사쿠라다는 “타인의 시선도 중요하지만, 결국 가장 중요한 건 내가 나를 어떻게 바라보느냐였다”고 했다.

그렇게 자신감을 갖고 ‘실험’을 이어간 결과, 지금의 7만명 넘는 팔로워를 보유한 인플루언서가 될 수 있었다.

사쿠라다는 “제일 중요했던 건 셀카였다. 부정적 자기 인식을 바꾸는 데 셀카가 효과적”이라며 “13년간 3만장의 셀카로 자신을 아름답게 만들었다”고 했다. 그는 “정면 사진을 찍은 후 가능한 같은 조건으로 온몸을 찍어야 한다”며 “그 사진을 나란히 배열해 관찰하고 개선책에 대해 여러 가지를 생각해 다음 계획을 세우면 된다”고 설명했다.