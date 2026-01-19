‘섬김행정’에 초점, 청소년정책 가장 큰 성과…‘대통령 표창’ 청렴, 환경, 복지, 홍보 등 전 분야 행정 성과 ‘뚜렷’

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 지난 한 해 대외기관 공모와 평가에서 총 70건의 수상을 달성, 32억 원 규모의 외부 인센티브를 확보했다.

수상 내역을 보면 정책, 청렴, 환경, 도시경관, 보건복지, 홍보 등 구정 전반에 걸쳐 빛나는 성적표를 받았다.

이번 성과는 민선 8기 ‘구민이 주인인 명품도시 송파’라는 비전 아래, 전 직원이 ‘섬김 행정’ 실천으로 맺어낸 결실이다.

특히, 가장 돋보이는 성과는 ‘청소년정책’ 분야의 대통령 표창 수상이다. 성평등가족부가 주관한 ‘2025 청소년정책 평가’에서 청소년의 건전한 성장과 참여 확대를 위한 맞춤형 정책이 높게 평가받아 ‘우수지자체’로 선정, 최고 훈격인 대통령 표창을 받았다.

청렴 분야에서는 구민에게 신뢰받는 행정을 펼치고자 하는 노력이 빛을 발했다. 국민권익위원회가 주관한 ‘2025년 종합청렴도 평가’에서 종합 2등급(우수)을 달성해 투명하고 신뢰받는 행정기관으로서 위상을 공고히 했다.

또, 국가데이터처 주관 ‘2025년 통계업무 진흥 유공’에서도 부총리 겸 기획재정부장관 표창을 수상하며, 행정 데이터 관리의 정확성과 전문성을 인정받았다.

도시공간 및 안전 분야에서도 우수한 성과가 이어졌다. 국토교통부 주관 ‘2025 대한민국 국토대전’에서 국토교통부장관상을 차지했다. 서울시 주관 ‘정원도시상’에서 대상을 수상하며 도시경관과 녹지 공간 조성 능력을 호평 받았다.

안전 분야에서는 행정안전부 주관 ‘2024년 집중안전점검’ 우수기관 선정, 세계축제협회(IFEA) 주관 ‘2025 피너클 어워드(미국 본선)’에서 ‘베스트 안전준비 및 위기관리계획’ 동상 수상 등 국제적으로 안전 행정 역량을 입증했다.

아울러, 보건복지 분야에서는 정부와 서울시 주관 평가를 모두 석권하며 ‘건강 도시 송파’의 면모를 입증했다. 보건복지부 주관 ‘제17회 지방자치단체 통합건강증진사업’과 2025년 치매관리사업 우수사례 공모전’에서 연이어 보건복지부 장관상을 차지했다. 또, ‘서울시 금연사업 우수사례 및 유공표창’에서 우수상 수상 등 임신·출산부터 중·장년기, 노년기까지 이어지는 전 생애 건강관리 체계로 높은 평가를 받았다.

구는 블로그‧SNS 등 뉴미디어를 활용한 정책 홍보로 주민 소통 분야에서도 두각을 나타냈다. 특히, 대표 홍보 채널인 송파구 블로그는 서울시 자치구 중 이웃수 1위이다. (사)한국소셜콘텐츠진흥협회 주관 ‘제11회 올해의 SNS’에서 블로그 부문 대상을 수상하며, 구민 참여 중심의 트렌디한 홍보 정책이 공공 소통 우수사례로 선정됐다.

서강석 송파구청장은 “지난 성과는 ‘창의, 혁신, 공정’의 자세로 섬김행정 실천에 힘쓴 전 직원과 송파구 변화에 힘을 보태주신 65만 구민이 함께 이룬 결실”이라며 “올해도 지방자치 이념인 주민 편의와 복리 증진을 최우선에 두고 주민이 체감하는 ‘섬김행정’을 지속하겠다”고 전했다.