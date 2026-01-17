[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군은 2026학년도 향토생활관 및 수도권 행복기숙사 입사생을 모집한다고 17일 밝혔다.

선발인원은 총 60명으로 대구·경북 지역 4개 대학(경북대·영남대·계명대·대구대) 향토생활관 50명과 서울 지역 행복기숙사 10명이다.

신청 자격은 공고일(14일) 현재 본인 또는 보호자의 주민등록지가 봉화군에 돼있거나 본인의 가족관계등록부상 등록기준지가 봉화군으로 돼있는 재(복)학생 및 신입생이어야 한다.

선발은 거주기간, 성적, 출신학교 등 평가항목을 반영해 선발하며 세바사항은 기숙사별 차이가 있을 수 있으니 신청을 희망하는 학생은 봉화군청 누리집 고시·공고를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.

김경숙 봉화군 교육가족과장은 “지역 학생들이 경제적 부담없이 학업에 전념할 수 있도록 안정적인 주거 환경을 제공하는데 최선을 다하고 있다”며 “앞으로도 학생들이 지역을 기반으로 꿈을 펼칠 수 있도록 다양한 교육·정주지원 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.