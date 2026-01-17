[헤럴드경제=고승희 기자] U-23 아시안컵에서 8년 만에 ‘4강 신화’를 이룬 김상식 감독이 “계속해서 한계에 도전하겠다”고 밝혔다.

김상식 감독은 17일 오전(한국시간) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 2026 AFC U-23 아시안컵 8강전에서의 우승 이후 우리 선수들의 땀과 노력, 희생 덕분에 여기까지 왔다”면서 “우리는 다음 경기에서도 한계에 도전하기 위해 잘 준비하겠다”고 말했다. 이날 경기는 연장 혈투 끝에 아랍에미리트(UAE)를 3-2로 꺾었다.

베트남은 이날 승리로 박항서 감독이 역대 최고 성적인 준우승을 차지한 2018년 중국 대회 이후 8년 만이자 통산 두 번째로 4강에 올랐다.

2024년 5월 베트남 대표팀 지휘봉을 잡은 김상식 감독은 지난해 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵)와 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십에 이어 동남아시안(SEA) 게임까지 3개 대회에서 우승을 지휘하는 새 역사를 쓰고 있다. 김상식 감독이 대회 이날의 혈투에 힙 입어 우승에 도전한다.

김 감독은 UAE전 후 기자회견에서 “우리 선수들이 오늘 투혼을 발휘해 승리를 가져오고 4강에 진출한 것을 축하한다. 너무 자랑스럽다”며 선수들에게 고마운 마음을 전했다.

그러고는 “이 경기를 통해 베트남이 아시아에서도 충분히 도전할 수 있고 경쟁력 있는 모습을 보여줬다”면서 “선수들이 대견하고 자랑스럽다”고 덧붙였다.

이날 베트남은 정규시간에 두 번이나 앞섰지만, 동점 골을 허용했다. 하지만 연장전에서 UAE를 밀어붙이며 좋은 성취를 거두게됐다.

김 감독은 “연장전에 들어가기 전 우리 선수들이 많이 지켜있었지만 그래도 UAE 선수들보다는 컨디션이 좋다고 생각해 더 밀어붙이자고 주문했다”면서 “선수들이 투혼을 발휘해줘 고맙게 생각한다”고 밝혔다.

또 김 감독은 “상대가 많이 지쳐 있어 빠른 발을 가진 선수들을 후반에 투입한 게 적중한 거 같다”고 했다.

베트남은 오는 21일 0시 30분 우즈베키스탄-중국 경기 승자와 결승 진출권을 놓고 승부를 벌인다. 김 감독은 “우리 선수들 모두 모두 좋은 컨디션으로 준비 잘하고 있어 (준결승전에서도) 승리할 수 있다고 생각한다”며 각오를 다졌다.