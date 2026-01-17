[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군이 각종 재난과 사고로 피해를 입은 군민을 보호하기 위해 최고 1억원 한도의 보장을 받을 수 있는 군민안전보험을 운영한다.

17일 울진군에 따르면 군민안전보험은 울진군에 주민등록을 두고 거주하는 모든 군민을 대상으로 하며 별도의 신청 절차 없이 자동으로 가입된다.

관내 외국인 등록대장에 등록된 울진지역 외국인도 동일한 혜택을 받을 수 있다.

보험은 사고 발생 지역에 관계 없이 보장이 가능해 군민들의 실질적인 생활 안전망 역할을 하고 있다. 다만 야생동물 사망·치료비의 경우 울진군 관내에서 발생한 사고에 한해 보장한다.

보장 항목은 개물림사고 응급실 내원 치료비, 화상수술비, 농기계 사고 후유장해, 야생동물 피해보상 치료비 등 일상생활과 밀접한 재난·사고를 포함한다.

인적 피해 발생 시 최소 10만원에서 최대 1억원까지 보장받을 수 있다.

울진군 관계자는 “군민의 생명과 안전을 지키는 일은 행정의 가장 중요한 책무”라며“군민안전보험이 각종 재난과 사고로부터 군민을 보호하는 실질적인 안전망으로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 운영해 나가겠다”고 말했다.