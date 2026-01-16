[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 1월 16일 오후 3시 30분, 마포구청에서 ‘구정 발전 유공자 감사패 수여식’을 열고 지역 안전과 통합방위 체계 확립에 기여한 유공자에게 감사의 뜻을 전했다.

이날 감사패는 서영배 전 마포소방서장(현 용산소방서장)과 김완기 전 마포경찰서장(현 제주경찰청 홍보담당관)에게 수여됐다.

두 유공자는 재임 기간 탁월한 리더십과 사명감을 바탕으로 민·관·군·경·소방이 함께하는 통합방위 태세 확립을 비롯해 각종 재난·안전 대응 체계를 강화하는 데 힘써 온 공로를 인정받았다.

마포경찰서와 마포소방서는 그간 마포구와 함께 세계불꽃축제, 핼러윈 기간, 연말연시 등 다중인파 밀집이 예상되는 시기에 안전사고 예방 활동을 강화해 왔다.

아울러 재난대응 안전한국훈련 등 국가 위기관리 대응을 비롯해 어린이 유괴 예방 캠페인, 산불방지대책 등 분야별 협력체계를 상시로 유지하며 협력의 기반을 꾸준히 넓혀왔다.

박강수 마포구청장은 이날 행사에 참석한 서영배 전 마포소방서장(현 용산소방서장)에게 직접 감사패를 전달했으며, 김완기 전 마포경찰서장(현 제주경찰청 홍보담당관)에게는 우편으로 감사패를 전달할 예정이다.

박강수 마포구청장은 “구민의 안전은 어느 한 기관의 노력만으로 완성될 수 없으며, 현장에서 함께 뛰어주신 마포경찰서와 마포소방서의 헌신이 있었기에 가능했다”며 “그동안의 노고에 깊이 감사드리며, 앞으로도 긴밀한 협력을 바탕으로 구민의 일상을 더욱 안전하게 지켜가겠다”고 말했다.