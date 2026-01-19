- “연구에서 실천으로, 자립의 길을 함께 만들다”

사단법인 피치마켓은 국제구호개발 NGO 굿피플과 함께 오는 1월 23일, ‘2025 피치클래스 연구 나눔 연수 – 연구에서 실천으로 함께 길을 만들다’를 공동 개최하고, 느린학습자와 발달장애인의 자립을 중심으로 한 특수교육 현장 연구 성과를 공유한다고 밝혔다.

이번 연수는 피치마켓이 굿피플과 함께 추진하는 사회공헌 협력 사업 ‘굿잡(Good Job!)’ 교육 사업의 일환으로 마련된 자리로, 특수교육 현장의 연구 결과를 교실과 지역사회 실천으로 확산시키기 위한 목적을 담고 있다. 피치마켓과 굿피플은 본 사업을 통해 특수교육 분야에서 지속 가능한 자립 모델을 구축하고, 교육 현장과 시민사회가 함께 참여하는 협력 생태계를 조성해 왔다.

연수는 1월 23일 금요일 오후 1시부터 5시 30분까지 서울 종로구 라이브러리 피치에서 진행되며, 자립 교육과 쉬운 글 활용, 특수교육 현장 연구에 관심 있는 교사와 교육 종사자, 관련 기관 관계자라면 누구나 참여할 수 있다.

피치마켓과 굿피플은 지난 1년간 ‘자립’을 핵심 키워드로 협력을 이어왔다. 특히 피치마켓 교사 연구단 ‘피치클래스 지역모임’ 소속 전국 특수교사 53명이 참여해 2022 개정 교육과정과 연계한 자립 교육 연구를 수행했다. 이들은 교실 수업을 넘어 실제 생활 현장에 적용 가능한 자립 교육 모델을 설계하고, 그 효과와 가능성을 분석했다.

연구 주제는 ▲일상생활과 연계한 자립 활동 ▲스스로 하는 옷 관리 ▲발달장애인의 안정적인 직장 생활 준비 ▲자립생활 기술 교육 ▲슬기로운 경제생활 ▲물물교환을 통한 경제 순환 이해 ▲여가 생활과 지역사회 시설 활용 ▲무장애로드 ▲마음 자립 등으로, 피치마켓이 이번 교육 사업에서 지향하는 ‘삶의 전 영역에서의 자립’ 가치가 교육 현장에 구체적으로 반영된 것이 특징이다.

연수 당일에는 연구 발표와 함께 굿잡 교육 사업을 통해 축적된 현장 사례 강의도 진행된다. 임슬아 피치마켓 강사는 ‘같은 교재, 다른 교실’을 주제로 굿피플과 공동 개발한 굿잡 교재가 중·고등학교 특수학급에서 어떻게 활용되고 있는지를 소개한다. 또한 충북 지역 전이삭 교사는 ‘누구나 떠나는 여행’을 통해 느린학습자를 위한 무장애 여행 교육의 가능성을 연구 관점에서 발표한다.

피치마켓은 이번 연수를 통해 굿피플과 협력해 특수교육 현장에서 검증된 자립 교육 모델을 본격적으로 확산할 방침이다. 특히 다양한 주체와의 파트너십을 강화해 특수교육 생태계의 협력 기반을 넓히고, 단기적인 지원이 아닌 교육 현장의 구조적 변화를 이끌어내는 사회공헌 협력 모델을 지속적으로 제시해 나갈 계획이다.

한편 굿잡 교육 사업은 특수교육 분야 예비 직장인 교육을 체계화하고 특수교사 커뮤니티를 구축하는 것을 목표로, 교사 연구단 운영, 맞춤형 진로·직업 교재 개발, 50여 개 학교 특수학급 대상 다회기 현장 교육 등을 진행해 왔다. ‘Good Job!’은 ‘좋은 일자리’와 ‘잘했어’라는 중의적 의미를 담아, 긍정 언어를 통한 행동 변화와 자기 효능감 향상이라는 교육 철학을 반영한다.