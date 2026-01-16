6월부터 인하 확률이 동결 앞서 주요 가상자산 오르고 기관 자금 유입

[헤럴드경제=경예은·유동현 기자] 한국에 이어 미국 기준금리도 이달 동결될 가능성이 높지만, 한국의 금리인하 기조가 사실상 종료된 것과 달리 미국에서는 인하 기대감이 식지 않고 있다. 여기에 인플레이션 둔화 조짐이 이어지면서 비트코인을 필두로 디지털자산도 점진적인 회복세를 나타낼 것이란 전망이 나온다.

16일 CME 페드워치툴에 따르면 이달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리가 현 수준으로 동결될 확률은 95%다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장 임기가 끝나는 오는 5월까지는 동결 기조가 우세하지만, 6월 FOMC부터는 25bp(1bp = 0.01%) 인하 확률이 45%로 동결 확률(37.5%)을 웃돌며 정책 전환 기대가 반영됐다.

시장도 기대감을 안고 반응 하고 있다. 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 9시49분 기준 비트코인의 주간 상승률은 4.94%다. 전날 한때 9만7000달러선까지 올랐으나 현재는 9만5000달러선에서 약보합세다. 시가총액 상위 알트코인(비트코인 외 디지털자산)도 전반적으로 온기를 보였다. 같은 기간 이더리움은 6.72%, BNB는 4.53%, 솔라나는 2.57% 상승했다.

기관 자금 유입도 재개됐다. 소소밸류에 따르면 이달들어 미국에 상장된 11개 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에는 총 15억달러가 순유입됐다. 지난해 11월(-34억8000만달러)과 12월(-10억9000만달러) 연속 순유출 흐름에서 벗어난 것이다.

시장 회복의 배경으로는 금리 인하 기대가 작용하고 있다는 분석이 나온다. 지난 13일(현지시간) 발표된 미국 12월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 2.7% 상승에 그치며 시장 예상치를 밑돌았다. 인플레이션 우려가 다소 완화되자 연준이 추가 긴축에 나설 필요성이 줄었다는 인식이 확산되며 위험자산 투자심리를 뒷받침하고 있다는 평가다. 금리가 인하되면 유동성이 늘어나면서 디지털자산 등 위험자산으로 자금 유입이 예상된다. 한 금융투자업계 관계자는 “미국에서 당장 금리를 올리지 않아도 된다는 기대가 형성되면서 위험자산에 대한 투자심리가 회복됐다”며 “그중 하나가 크립토 시장”이라고 말했다.

트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 향해 공개적인 압박을 이어가면서 향후 연준 지도부 변화 시 금리 인하 기조가 강화될 수 있다는 관측도 제기된다. 현재 트럼프 대통령과 통화정책 방향을 같이하는 케빈 워시 전 연준 이사, 케빈 해싯 전 백악관 국가경제위원장이 차기 연준 의장 후보로 거론되고 있다. 홍성욱 NH투자증권 연구원은 미 연방 검찰이 파월 의장 수사에 착수한 데 대해 “달러에 대한 신뢰를 낮출 수 있는 행위”라며 “금과 비트코인 등 가치저장 수단이 상대적으로 부각될 수 있다”고 내다봤다.