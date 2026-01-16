[헤럴드경제=문영규 기자] ‘개통령’ 반려견 훈련사 강형욱이 과거 직원 ‘갑질 논란’에 휘말렸을 당시 심경을 고백했다.

강형욱은 지난 14일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 출연해 ‘갑질 논란’ 이후 활동을 중단하며 “내가 가족을 못 지킬 것 같다는 생각이 들 때였다. ‘가족을 어떻게 지켜야 하지?’ 싶었다”며 힘들었던 시기를 고백했다.

MC 이영자의 “인간 강형욱으로서 언제가 가장 힘들었나”라는 질문에 이같이 답한 그는 “저는 울 수 없다. 저는 슬퍼할 시간이 없다. 나는 아빠니까. 아무리 힘든 일 있어도 아빠는 울면 안 된다”고 말했다.

강형욱은 “오해를 푸는 건 중요하지 않았다”며 “‘내가 가족을 어떻게 지키지?’가 가장 중요했다”고 덧붙였다.

반려동물 훈련 회사 보듬컴퍼니를 함께 운영하던 강형욱과 그의 아내는 지난 2024년 전 직원의 메신저를 무단 열람하고 폐쇄회로(CC)TV로 감시했다는 의혹에 휩싸였다.

강형욱은 진실공방이 이어지며 이미지에 타격을 입어 출연 중이던 방송에서 하차했고 정보통신망법 위반 혐의로 피소되기에 이르렀다.

이후 경찰은 무혐의 처분을 내렸다.

강형욱은 당시 상황에 대해 “우리 아내가 특히 많이 힘들어했다”며 “조금 너무했다 싶은 게 우리 집 위에 드론이 일주일 떠 있었다”고 했다.

그는 “아내가 너무 힘들어하니까 모자, 선글라스, 마스크를 쓰고 몰래 나가서 커피 마시는데 사장님인지 직원분인지 쿠키에다가 ‘힘내세요’라고 메모를 써서 주셨다”며 “아내와 함께 쿠키를 잡고 소리는 못 냈지만, 눈물이 났다”는 사연도 전했다.

그러면서 “보통 그렇게 쿠키를 주고 얼른 가시지 않나. 그런데 쿠키를 주신 분이 안 가더라”라며 “‘힘드신 건 알지만, 우리 강아지가 똥을 먹는데요’라고 하더라. 근데 그게 내가 살아있는 것 같았다”고 말했다.

이어 “쿠키도, 메모도 감사했는데, 내게 질문해 준 게 너무 감사했다”며 “셋이 얼굴 박고 모여서 얘기하는데 살짝 마음의 불꽃이 됐다. 위안이 됐다. 감사한 일이 많았다”고 했다.