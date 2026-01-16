[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 설 명절을 맞아 의성군 대표 농·특산물 온라인 쇼핑몰 ‘의성장날’을 통해 설 명절 특별 할인 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 다은달 11일까지 운영되며 의성장날에서 판매 중인 선물세트, 과일, 쌀류, 마늘 등 전 품목 대상으로 20% 할인 혜택을 제공한다.

또 품질 좋은 마늘소는 10% 할인된 가격으로 판매된다.

아울러 쿠폰 이벤트도 예산 소진 시까지 함께 진행된다.

제공되는 쿠폰은 신규회원가입 쿠폰(5000원), 구매후기 쿠폰(1만원), 앱다운로드 쿠폰(5000원), 친구추천 쿠폰(5000원) 등으로 이용자 참여 확대와 신규회원 유치에 기여할 전망이다.

의성장날은 지난해 매출이 전년 대비 5억 원 증가한 33억 원을 기록하며 꾸준한 성장세를 보이고 있다.

김주수 의성군수는 “설 명절을 맞아 소비자들의 부담을 덜고 지역 농가의 매출 증대에 도움이 될 수 있도록 다양한 할인 혜택을 마련했다”며 “많은 분들께서 의성장날을 통해 품질 좋은 의성 농·축산물을 이용해 주시길 바란다”고 말했다.