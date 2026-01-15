[헤럴드경제=박혜원 기자] 더불어민주당이 무기한 단식에 돌입한 장동혁 국민의힘 대표를 “책임 회피를 위한 정치 쇼”, “갈등 물타기용 단식” 등의 발언으로 저격하며 공세를 펼쳤다.

15일 문금주 원내대변인은 논평을 내고 “장 대표의 단식은 진실 규명을 위한 결단이 아닌 비겁한 책임 회피용 정치 쇼”라며 “단식 퍼포먼스로는 국민을 속일 수 없다”고 비판했다.

장 대표는 이날 오후 ‘통일교 게이트’ 및 더불어민주당 공천 헌금 의혹에 대한 특별검사(특검) 도입을 촉구하며 무기한 단식 투쟁에 돌입했다.

문 대변인은 “통일교와 신천지를 함께 특검하자는 요구는 선택이 아닌 필수”라며 “(국민의힘은) 신천지를 빼야 하는 이유에 대해 납득할 수 있는 설명을 단 한 번도 내놓지 못했다. 인제 와서 단식까지 하며 민주당을 공격하는 것은 후안무치의 극치”라고 말했다.

김현정 원내대변인도 페이스북에 “장 대표가 국민의힘의 신천지 연루 의혹을 피하고 당내 갈등 물타기용 단식을 시작했다”며 “이러니 국민의힘이 신천지와 연루된 것 아니냐, 한동훈 제명 ‘입틀막’용 아니냐는 비판이 나오는 것”이라고 말했다.

그는 이날 오후 의원총회 뒤에도 기자들과 만나, 자당 공천헌금 의혹에 대한 장 대표의 특검 요구와 관련해 “국민의힘도 공천 헌금 관련 의혹이 있다”며 “그런 것을 포함해서 하자고 제안하면 또 모르겠지만, 지금 경찰이 빠르게 수사하는 와중에 특검하자는 것은 정치적·정략적 정치공세에 불과하다”고 했다.

당 대표 비서실장인 한민수 의원도 페이스북에 “단식하든 삭발하든 내란 정당이라는 낙인은 결코 지워지지 않는다”며 “장동혁은 목숨을 걸어도 어떻게 통일교에 거는가”라고 반문했다.

조국혁신당 백선희 원내대변인은 논평에서 “통일교 특검을 정쟁화시켜 지연시키고 거부하는 방탄 단식이자 정쟁을 위한 위장 단식”이라며 “장 대표가 끊어야 할 것은 곡기가 아닌 몽니”라고 비판했다.