[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]아이에스동서가 2026년 상반기 경산 중산지구에 펜타힐즈W 분양을 앞두고 경산·대구를 비롯한 경북 지역민들과 함께하는 참여형 프로모션 이벤트를 진행한다.

15일 아이에스동서에 따르면 이번 펜타힐즈W 2026 프로모션 이벤트는 스크린골프대회, 경제특강, 디카詩 공모전 등 모두 세 가지로 구성됐다.

먼저 ‘펜타힐즈W와 함께하는 스크린골프대회’는 경산·대구 거주자와 직장인이라면 누구나 참여할 수 있다(프로선수 제외).

일상에서 취미로 골프를 즐기는 지역민들이 함께 실력을 겨루고 교류할 수 있도록 기획된 이번 대회는 1등 동남아 골프여행권, 2등 아이언세트, 3등 드라이버, 4등 퍼터 등 풍성한 시상과 함께 참가자 전원에게 골프공 세트가 제공된다.

‘펜타힐즈W 경제특강’도 열린다.

‘손에 잡히는 경제플러스’ 진행자이자 경제학자인 박정호 교수를 초빙해 ‘2026 돈이 흐르는 길을 찾다’라는 주제로 새해 실질적인 도움이 되는 투자의 방향과 방법에 대해 들어보는 시간을 가진다.

사전등록은 오는 22일까지 선착순으로 진행된다.

‘펜타힐즈W 디카詩 공모전’은 대구·경북 지역에서 직접 촬영한 사진에 5행 이내의 짧은 시를 더해 응모하는 방식으로 진행된다.

주제의 제한 없이 일상 속 풍경, 골목, 사람, 자연을 담은 작품 등을 다양하게 응모할 수 있고 누구나 참여할 수 있다. 당선작은 3월 중 펜타힐즈W 공식 홈페이지를 통해 발표되며 대상 수상자에게는 500만원의 상금이 수여된다.

지역민과 함께하는 펜타힐즈 2026 프로모션 이벤트에 대한 참여 문의사항은 펜타힐즈W 공식 홈페이지를 참고하면 된다.

아이에스동서 관계자는 “펜타힐즈W는 단순한 주거공간을 넘어 고품격 라이프스타일을 제공하고 새로운 생활문화를 리드하는 랜드마크가 될 것으로 기대하고 있는데 그런 의미를 담아 이번 이벤트를 기획했다”며 “지역민들이 함께 즐기고 공감할 수 있는 이번 프로모션 이벤트를 통해 2026년의 시작을 더욱 의미 있게 맞이하시길 기대한다”고 말했다.

한편 아이에스동서는 경산 중산지구(펜타힐즈)에 대구·경북 최초의 신개념 콤팩트시티형 주거 단지인 ‘펜타힐즈 W’를 2026년 상반기 분양할 예정이다.

펜타힐즈 W는 초고층 주상복합 1·2단지 총 3443세대 규모로 조성되며 이 중 1단지 1712세대(전용 84㎡~152㎡)가 먼저 공급될 계획이다.