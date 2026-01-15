[헤럴드경제=문이림 기자] 15일 코스피는 4800선을 눈앞에 두고 장을 마쳤다.

이날 코스피는 전장보다 74.45포인트(1.58%) 오른 4797.55에 거래를 마치며 전날 세운 사상 최고치를 다시 한 번 갈아치웠다. 코스피가 10거래일 이상 연속 상승한 것은 지난해 9월 2∼16일(11거래일) 이후 약 4개월 만이다.

지수는 전장 대비 12.82포인트(0.27%) 내린 4710.28로 출발한 뒤 상승폭을 키웠다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 3452억원, 1조2922억원을 순매수했다. 외국인은 6거래일 만에 ‘사자’로 돌아섰다.

개인은 홀로 1조8265억원 순매도했다.

국내 반도체 종목은 대만 반도체 기업 TSMC의 어닝 서프라이즈에 힘입어 동반 상승했다.

이날 삼성전자는 전장 대비 2.57% 오른 14만3900원에 거래를 마쳤다. 종가 기준 사상 최고치다.

SK하이닉스는 전장 대비 0.94% 오른 74만9000원에 거래를 마쳤다.

시가총액 상위 종목은 대부분 상승했다. LG에너지솔루션(0.64%), 삼성바이오로직스(1.97%), 현대차(2.55%), 한화에어로스페이스(1.97%), HD현대중공업(2.60%), 기아(6.64%) 등이 강세를 보였다. 두산에너빌리티는 0.11% 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “매파적 금통위에도 견고한 경제 회복 기대에 코스피가 상승세를 지속했다”며 “최근 실적 기대 업종을 중심으로 순환매가 이어지면서 지수 상승이 이어지는 중”이라고 분석했다.

코스닥 지수는 전장보다 8.98포인트(0.95%) 오른 951.16에 거래를 마쳤다.

지수는 전장 대비 1.52포인트(0.16%) 내린 940.66으로 출발했다.

코스닥 시장에서 외국인은 3215억원 순매수했다. 개인과 기관은 각각 2670억원, 66억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 가운데 에코프로(0.53%), 에코프로비엠(0.47%), 레인보우로보틱스(13.07%), HLB(1.52%) 등이 올랐다. 셀트리온은 0.47% 하락했다.

이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 7.8원 내린 1469.7원이다.