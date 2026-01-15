[헤럴드경제=채상우 기자] 남성의 성욕리 40세 전·후에 최고점에 달한다는 연구 결과가 나왔다.

에스토니아 타르투대학교(University of Tartu) 연구진이 20세부터 84세까지의 자국 남녀 6만 7334명의 데이터를 분석한 결과 남성의 성욕은 20대 초반부터 꾸준히 증가하다 40세 무렵 정점을 찍은 뒤 서서히 감소하는 것으로 나타났다. 감소 속도는 완만해 60세 이후에야 20대 남성과 거의 비슷한 수준이 됐다.

반면 여성은 전혀 다른 경로를 보였다. 여성의 성욕은 20대부터 30대 초반까지 가장 높았고, 이후 나이가 들수록 감소했으며 50세 이후 급격히 떨어지는 경향을 보였다.

연구진은 “특히 주목할 만한 결과는 성인기 대부분에 걸쳐 남성의 성욕이 여성보다 현저히 높았다”고 밝혔다.

일반적으로 남성 호르몬인 테스토스테론 수치는 30대 초반부터 감소하는 것으로 알려져 있다. 하지만 이번 연구에 따르면 테스토스테론 수치가 떨어졌음에도 성욕은 향후 약 10년간 더 증가하는 것으로 보이며, 이는 남성 호르몬 외에 다른 요인이 작용함을 시사한다.

연구진은 “남성이 중년기에 성욕의 정점을 찍는 것은 생물학적 노화 외에도 관계의 안정성 같은 요인이 예상보다 더 큰 영향을 미칠 가능성이 있다”라고 설명했다.

“예를 들어 40대 남성은 안정적인 장기 관계(결혼 혹은 동거)를 유지할 가능성이 더 높으며, 이는 성생활의 빈도 및 친밀감 증가와 연관돼 있다”라고 연구진은 덧붙였다.

분석 결과, 여성의 성욕이 가장 높은 20~30대 시기조차도 남성의 성인기 평균 성욕 수준에는 미치지 못했다. 남성의 성욕이 여성의 최고 수준보다 낮아지는 시점은 60세 이후에야 나타났다.

다만 남녀 모두 개인차는 매우 컸다. 일부 여성은 남성보다 더 높은 성욕을 보고했으며, 양성애자가 가장 높은 성욕 수준을 보였다.

관계 상태에 따라 차이도 있었다. 남성은 아내 또는 동거인과 함께 사는 경우 미혼 남성보다 성욕이 높았다. 반면 여성은 미혼의 성욕이 더 높았다.

부모 역할과 가족 규모 역시 성적 욕망과 연결돼 있었으며, 그 양상은 성별에 따라 달랐다. 남성은 자녀가 있고, 가족 수가 많을수록 성욕이 높은 경향을 보였다. 하지만 여성은 반대 현상을 보였다. 여성은 부모가 되면서 스트레스 증가와 호르몬 변화로 성적 욕망이 감소하는 경향이 나타났고, 자녀 수가 많을수록 정도가 조금 더 심했다.

학력 수준에 따른 차이도 있었다. 학부 학위(대학 졸업)를 가진 참가자들이 가장 높은 성욕 점수를 보였다. 하지만 대학원 학위(석·박사)를 가진 이들은 가장 낮은 점수를 받았다. 이는 교육 수준이 올라갈수록 성적 개방성과 욕망이 높을 것이라는 예상과 달라 역설적 결과로 해석된다.

이번 연구는 20만 명 이상의 성인을 대상으로 성적 충동과 성에 대해 얼마나 자주 생각했는지 묻는 연구 프로그램인 에스토니아 바이오뱅크의 데이터를 활용했다. 이번 연구는 국제 학술지 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 게재됐다.