2개 이상 사면 할인 혜택

[헤럴드경제=박연수 기자] 이마트24가 말차를 활용한 제품을 선보인다고 15일 밝혔다.

이번에 출시하는 말차 신상품은 13종이다. 상품은 디저트와 유제품, 간편식, 주류 등 다양한 카테고리에서 이달 중 순차 출시된다.

신제품은 ‘초코말차크림롤(3800원)’과 ‘딸기말차크림샌드위치(4200원)’, ‘통딸기말차모찌(2900원)’ 등이다.

이마트24가 말차 라인업을 대거 확대하는 이유로는 전 세계적으로 계속되는 말차 열풍에 대응하기 위해서다. 실제 지난해 이마트24 말차 관련 상품 누계 매출은 전년 대비 78% 증가했다.

이마트24는 상품 출시를 기념해 가격 혜택과 체험 요소를 결합한 프로모션도 진행한다. 16일부터 31일까지 행사카드로 차별화상품 15종(말차라떼 제외) 중 2개 이상 구매하는 고객에게 50% 할인 혜택을 제공한다.

이마트24 관계자는 “올해 첫 달부터 말차를 테마로 한 차별화상품과 체험형 프로모션을 대거 선보여, ‘1030을 가장 잘 아는 편의점’으로서의 입지를 강화하겠다”고 말했다.