65세 이상 어르신 대상, 폐렴구균 예방접종 1회 무료 지원 연중 실시… 신분증 지참해 가까운 위탁의료기관 방문 접종

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 65세 이상 어르신의 침습성 폐렴구균 감염을 예방하고 건강한 노후를 지원하기 위해 연중 ‘어르신 폐렴구균 예방접종’을 1회 무료로 실시한다.

폐렴구균 감염증은 균혈증, 수막염 등 중증 침습성 감염을 유발할 수 있으며, 특히 면역 반응이 약해지는 65세 이상 고령층에서는 중증으로 진행되거나 사망 위험이 높아 예방이 중요하다.

폐렴구균 예방접종은 이러한 중증 감염을 예방하는 가장 효과적인 방법으로, 접종 시 폐렴구균에 의한 중증 감염 예방 효과가 50~80%에 이른다.

구에서 지원하는 접종 백신은 폐렴구균 23가 다당질 백신(PPSV23)으로, 접종 대상은 65세 이상 어르신(1961년 12월 31일 이전 출생자) 가운데 폐렴구균 백신을 한 번도 접종하지 않은 어르신이다.

65세 이전에 접종한 이력이 있는 경우에는 최소 5년이 경과한 후 접종할 수 있으며, 폐렴구균 13가 백신을 접종한 경우에는 1년 후 접종할 수 있다. 다만 65세 이전 접종 이력이 있는 경우에는 백신 종류와 접종 간격 등에 따라 접종 시점이 달라질 수 있으므로, 방문 전 의료기관과 상담하는 것이 바람직하다.

접종을 원하는 어르신은 신분증을 지참해 가까운 위탁의료기관(관내 119개소)을 방문하면 되며, 지정의료기관은 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다.

기타 자세한 사항은 마포구보건소 예방접종실로 문의하면 된다.

박강수 마포구청장은 “폐렴구균 감염은 면역력이 저하된 고령층에서 중증으로 이어지기 쉬운 만큼 65세 이상 어르신에게 예방접종이 꼭 필요하다”라며 “대상 어르신들께서는 가까운 의료기관을 통해 무료 접종을 받으시고 건강한 일상을 이어가시길 바란다”고 말했다.